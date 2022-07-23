《老將新生》的自我反諷 | 還是日本｜湯禎兆專欄

以足球員背景作為素材，《老將新生》不是第一齣，而且由衷而言，足球也不是 劇集的，重心內容；更為關鍵的很明顯是編劇福田靖的影響。

文：湯禎兆



《老將新生》劇照（圖片來源：@oldrookie_tbs/ Twitter）

是的，不要忘記這已是福田靖第二次以窮途落魄的運動員作為故事主角。上一季的《邁向未來的倒數十秒》，正是出自他的手筆。即使動用了木村拓哉和滿島光等一線明星，劇集仍然落得劣評如潮，收視低迷。扣回文本中去觀看，這一次《老將新生》強調退役運動員要轉換跑道，追求第二人生，可說是《邁向未來的倒數十秒》之自我回應，就好像綾野剛要轉型成為運動員經理人，而並非一定要從事與足球相關的工作。本身已經可以視之為針對《邁向未來的倒數十秒》的自我回應。上次木村拓哉重走舊路，回到所屬的中學出任拳擊隊教練，從作品成績上來說，顯然一敗塗地。今次轉換人生軌道的寫法，算是編劇自我修正的一種方法吧。

可惜即使只需粗略一看，《老將新生》的過時及陳腔濫調，基本上已去到不值一提的地步，而且同樣空有綾野剛、反町隆史、芳根京子及橫濱流星等黃金陣容 可說已經去到令人尷尬的地步。更加有趣的事，是連 TBS電視台本身 ，對作品都全沒有信心。採用提早播放的方式，希望在同季其他日劇未啟播之時佔 上先機 ，希望可以吸納一時一刻無劇可看的觀眾 。事實上，數據也證明了TBS這 一次突圍成功。首兩集的收視率都能夠達至雙位數，可說是質數與成績明顯反差的最佳說明。今次《老將人生》的突圍成功，電視台的決策人員應記一功，可是將來要延續雙位數的收視率，我相信難度應該非常之高……

(圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）