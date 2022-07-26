展覽｜機場體驗沈浸式海灘投影　韓國數位藝術單位營造超現實空間

明明身處機場，眼前卻是極光與海灘？



原來是韓國藝術科技單位d’strict的最新搞作，透過投影技術、數碼藝術與音效，將韓國最大型沉浸式多媒體藝術博物館ARTE MUSEUM帶進香港國際機場航天城的11 SKIES。主題展覽以大自然為主題，呈現包括熱帶雨林、潮汐漲退等各種視覺藝術場景，令人仿如置身其中，感受多重感官體驗。

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ARTE MUSEUM先在韓國濟州及麗水設館，2021年末再於首爾周邊江陵市開設分館，是當地最大的沈浸式多媒體博物館，內設13大主題展區分別包括：以繁花盛放為主題的「FLOWER」、展示大型光影交疊的「SUN」、宣揚傳統藝術的「GARDEN」、主打光影互動的「LIVE SKETCHBOOK」、以及這次在香港也會展出的「BEACH」，展覽以海岸作為主題，從四方八面傳來浪聲，更有極光投影，吸引大量遊客打卡。這次d’strict會在香港設置獨有的主題展覽，望為香港及周邊城市的觀眾帶來驚喜，展館將在23年底落成。