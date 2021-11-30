台灣誠品開社區便利店可買餸食飯　書店陸續跨界是唯一生存之路？

10月27日，誠品書店的首家社區商店在台北內湖區街頭開幕。這裡面可不僅僅賣書，住附近的讀者在這裡挑完書，還能順手買一把當天的新鮮蔬菜回家。有了這樣一家便利店式的書店，從此以後，再也不用特地擠去市中心逛誠品了。



這幾年誠品動作挺多的，最大的一件事是去年敦南店歇業關閉，讓無數愛書人感嘆一個時代已經落幕。但事實上誠品從沒停下追趕時代的腳步，他們一直在進行調整與改善，先後開了音樂館、畫廊、電影院、酒窖等等旗下品牌，吸引了許多不同的年輕社群。現在開出的社區店，讓書店一下子變成了便利超市，和大家的距離也更近一步。

在家門口就能逛書店，順便還能買棵菜

這家社區店名叫「誠品生活時光」，位於台北內湖運動中心，緊鄰港墘路社區和居民最喜歡的散步場所大港墘公園。和坐落在高樓大廈裡的門店相比，它的面積更小，但整體上延續了誠品的風格。室內全部鋪設了木質地板，和桌椅的顏色相互呼應，加上擺放的綠植，給人一種溫暖放鬆的氛圍。

點圖細看集書店+便利店+餐廳一身的「誠品生活時光」▼ ▼ ▼

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店內的分區簡單明了，主要由書籍區、厚生市集和TEA ROOM三個大區組成。進門第一眼看到的，仍舊是最主要的書籍區。每天，店內都會為讀者推薦30本以上新書，類目以文化藝術為主。這也是誠品的「傳統項目」。如果30本圖書還不能滿足你的喜好，可以加入他們的線上社群，問問看虛擬店長小光和他的愛犬米將，他們會根據你的喜好給出專門的建議。

書架旁還設置有一個小藍箱，裡面裝滿了簽到卡。這是誠品為了鼓勵附近居民來看書做的小創意。顧客到店領取後，記下自己平時來逛店的日常，打滿6次可以喝一杯免費茶飲，滿10次可以獲贈一份禮品。

書籍區左側便是厚生市集了。這兩天，來這裡買菜的人不僅有學生、上班族，還有不少住在附近的主婦。貨架的陳設和便利店相似，但更為全面：鮮奶、雞蛋、米麵、醬料和小零食等，足足有上百種。其中，無農藥台灣原生蔬菜是每天從原產地直接運送過來上架的，當中不會經過冷凍環節。誠品生活時光店內，不定期會舉辦當季限量蔬果的團購活動。估計到時候又要排長龍了。

再往裡走是TEA ROOM。這個空間麻雀雖小，五臟俱全。餐廳部分提供不同國家的餐點，比如炙燒澳洲和牛燉牛肉麵、經典黑松露蛋沙拉三明治、布魯塞爾黑糖麻薯厚鬆餅等。現在餐廳裡還在展出藝術家黃本蕊的插畫作品，熟悉她的粉絲肯定立馬就能認出那隻治愈系的兔子。要是看書看累了，點一杯 LAVAZZA家的咖啡或者法國HEDIARD茶飲，也能悠然一下午。

平時店裡的團體活動也蠻豐富：每週四有讀書會，週末則開設有插畫課和花藝課。

會玩，誠品可是鼻祖

誠品開便利店是首次，但玩跨界其實已經由來已久。

大部分人知道誠品，還要追溯到上世紀90年代末的台北敦南店。這是世界上第一家不打烊的書店，24小時常亮的暖燈慰藉了無數愛書人的心。從那個時候起，誠品就先行一步了。它並不滿足於販賣書籍，同時把自己打造成了一家時髦的百貨公司。《時代》雜誌曾評選「亞洲最佳書店」，美國CNN也出過一份「世界最酷百貨」榜單，誠品都赫然在列。

後來逐步開出的許多門店中都用到了商業+書店的業態，這在中國的大型連鎖書店品牌裡面，屬於非常前衛的。在誠品商場裡，可以找到日本三大名店松本清、FLIPPER'S、猿田彥珈琲，也能買到MOLEKLINE、MT等日常會用到的小文具。

後來業態愈加豐富，慕名而來的人也越來越多。它從一家書店逐步成為城市的象徵之一，以至於當你問台北的地標是哪裡，當地人十有八九會說是誠品。

最近一次大動作是在2020年。受到疫情影響，台南安平店、台東店、士林店在3個月內紛紛歇業關閉。當敦南店關店時，總共有5萬人到場送別，千言萬語化作一句，「這是時代的眼淚」。

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但誠品沒有放棄。信義店重新承擔起24小時閱讀空間的功能，煥然一新。店內還開出24小時的「誠品音樂館」循環播放黑膠唱片，不定期舉行音樂演出；24小時開著的生鮮超市，讓夜歸人也能買到新鮮蔬果；連咖啡館也營業到凌晨1點才打烊。

如今過去一年多，居家辦公成了許多人的新工作方式。相比先前主打的「文化藝術」、「地標打卡」，現代年輕人變得更加注重實際了。所以誠品趁熱打鐵推出了社區便利店，並計劃在3年內開出100家店。

書店跨界，已是必然？

如今大部分創意書店已不再是書店，而變成了餐廳、超市、展覽館，甚至兼具所有這些功能的複合型場所。多元化的經營形式在一定程度上緩解了運營壓力，也吸引了更多人走進了實體書店。

比如蔦屋書店在中國市場的目標就很明確：穩準狠抓住年輕人。無論在上海還是杭州，進門第一眼看到的都是咖啡店。到店點一杯飲品，舉起杯子在招牌下拍張照，就能發好看的朋友圈。

同樣地，在西西弗、朵雲、鍾書閣、言幾又等創意書店裡也到處充斥著這樣的場景。無論如何，書店跨界確實帶來了流量。

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再比如東京池袋的Book and Bed Tokyo。顧客在裡面看書的同時，可以選擇在書店過夜，店裡有全套的洗漱用品，甚至提供睡衣。配合「睡覺」這件事，書店裡有「安眠書」、「讓人睡不著的書」、「宵夜書」、「想家的時候」等多個特別的主題分區。相比單一的書店，這裡更像一個舒適而安全的膠囊空間，讓讀者放鬆地沉浸在書的世界裡，享受夜晚的寧靜。

而如今的誠品也一樣。除了最初的閱讀，書店逐漸增加了更多與人們實際生活息息相關的功能。無論是什麼樣的跨界，真正愛書的人，總能在繁多選擇裡找到自己喜歡的那一家。

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