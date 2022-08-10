開學日｜經典文具擦膠頭鉛筆是誰發明？曾賣得高價專利卻不被承認

【文具/ 設計】隨著科技的急速發展，一些本來的生活必需品已成為了回憶，即將到來的開學季，令人想起小學生時期總會興致勃勃地添置新文具，在逛文具店時也會順道看看擺買的玩具或一些只有美觀而功能性欠奉的「偽文具」。



或者在十年後，學生們不再需要文具，一部電腦、平板電腦便可，趁著這個年代還未到來，今次回顧一下其中一款經典文具——擦膠頭鉛筆。



圖片來源：Unsplash

不知道大家對於擦膠頭鉛筆有何感受，反正筆者對於這個看似方便卻實用程度不大的設計沒有多大好感，最大的原因是筆頭的紅色擦膠總不能把字跡擦乾淨，而且久經時日之後擦膠會硬化，清潔能力大減後把本來的字跡擦得變成一團黑色甚是惱人，需要跟隨筆跡的方向來擦會比較好。如果使用力度稍為大力一點的話或會沿著金屬圈把擦膠整塊擦掉出來，這個令人感覺很雞肋的設計，在面世之初竟可以把專利賣得高價。

圖片來源：Unsplash

擦膠由橡膠製成，不過橡膠本來很容易受冷熱的影響，直到橡膠加入硫磺作為穩定劑，才真正成為文具的一份子。於1858年，美國費城的Hymen L. Lipman將鉛筆與擦膠合二為一，擦膠部分佔四分之一，並成功取得專利。及後他將這個專利賣予一位名為Joseph Reckendorfer的商人，價格竟然達到十萬美元，這個價錢於今天也非一筆小數目，據說相等於二百多萬美元。

不過看到這個設計的價值也不只Joseph Reckendorfer一人，後來也有別的鉛筆製造商出售相似的產品，於是Joseph就將之告上法庭，怎料最後法庭判對方無罪，原因是這個專利只是將兩種已經存在的東西結合在一起，並不具備真正的發明成果，也無衍生出更多的用途。再回看Hymen當初申請專利時，也沒有指明這是一個發明，不過就強調了兩者結合起來的便利性，有鑑於鉛筆使用者經常會在需要用到時而找不到亂放一邊的擦膠，而這個設計則可以避免這個問題，只要把筆頭一轉，就可以把錯誤修改。

圖片來源：Tombow

+ 4

擦膠的存在是為了鉛筆而生，為人所熟知的日本Tombow蜻蜓牌擦膠口碑極佳，品牌其實最初是以生產鉛筆為主，而著名的Mono擦膠只是附送品。蜻蜓牌是一個創立自1913年的百年老牌，由最初專門販售進口自德國的文具，後來研發並出售自家產品，最經典的莫過於8900高級鉛筆。由於這款鉛筆品質實在太好了，筆跡並非一般擦膠可以乾淨地擦走，於是在60年代品牌索性自家出產一款專屬的Mono擦膠，當時顧客入手一盒鉛筆，Mono擦膠就隨之附送，並打上「唯一的鉛筆，唯一的擦膠」之口號而廣受歡迎，直到今天，Mono擦膠已經成功喧賓奪主，深深植入用家的心中。