台中打卡秘境彩虹眷村　「全球值得探訪景點」慘遭團隊親手破壞

愛好旅遊的朋友總是喜歡到處尋覓隱世秘境。於台中有一條名為「彩虹眷村」的藝術公園，本來平平無奇的村落，因為一位老住戶的藝術天分加上毅力，將之打造成為每年有多達百萬的觀光人數的旅遊熱點，並獲選為英國旅遊網站「全台十大Instagram打卡點」，亦被國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）新書「世界的秘密奇蹟」評選為全球值得探訪的景點。可惜的是，最近這些名動國際的壁畫遭受到自己人破壞，作畫的彩虹爺爺多年心血毀於一旦。



圖片來源：彩虹眷村Facebook

彩虹眷村本來是由九位退役老兵自行籌建只有六幢建築物的小村落，彩虹爺爺黃永阜亦是一位退役軍人，於1979年花積蓄買了現在彩虹村的一間房子作養老之用，於2008年，他因為無聊而於附近樓房畫上一些彩繪作留念，直到兩年之後被當地一所大學的教授及學生發現，並覺得非常有趣和具有意義，但同時正值彩虹村因為老舊而面臨一些拆除的危機，於是學校向台中市政府申請保留並列為文化資產，雖然最後這些建築及畫作並未足以列為文化資產，卻能夠改為以「彩虹藝術公園」的方式保留下來，是次的行動被稱為「搶救彩虹村」，並自此在網路上火紅起來，開始吸引民眾前來觀光。彩虹爺爺的作品充滿童趣，原創性強，當中畫作的角色有財神、土地公、甚至劉德華，希望藉著藝術將療癒、撫慰人心、繽紛、童趣、快樂、幸福、浪漫等正能量帶給大家。

彩虹爺爺黃永阜（圖片來源：彩虹眷村Facebook）

後來，一個名為「彩虹文創」的團隊向彩虹爺爺發起幫助，除了照顧年老的彩虹爺爺，亦於彩虹眷村開發多樣化的文創商品，並成立了彩虹文創股份有限公司。故事來到今年7月開始出現變化，台中市政府原定在8月1日為彩虹眷村進行牆面加固工程，並要求員工遷出，彩虹文創方面認為準備時間太短因而不滿並提出抗議，其負責人帶同團隊共14人於7月30日的傍晚以紅色和藍色油漆將牆上繪畫遮蓋了，此舉完全是將彩虹爺爺的心血毀於一旦，彩虹爺爺其後亦表示無比傷心。

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不過後來有消息指，其實早在2016年市政府進行修繕工程時，村內壁畫已有所破壞，因為彩虹爺爺已年老，所以現時很多作品都是由團隊按照其風格繪製的。畢竟如何，對藝術的堅持並不容易，但即使旁人如何不明白藝術的價值，是次竟然是文創團隊親手將作品破壞，實在令人惋惜。