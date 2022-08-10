奧莉花紐頓莊離世│《油脂》勁歌熱舞　為荷里活歌舞片奠定基礎

【奧莉花紐頓莊/ 油脂/ Grease/Olivia Newton-John】1978年主演荷里活歌舞電影《油脂》（Grease）的澳洲女星奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）與世長辭，享年73歲。



《油脂》不但票房報捷，影響力也極深遠，為日後荷里活歌舞片奠定基礎。



《油脂》是荷里活青春歌舞片的經典（Amazon）

雖然奧莉花紐頓莊是以歌手身份走紅，但其實她早在1965年時已參與歌舞片《Funny Things Happen Down Under》，到70年代她的歌唱事業一帆風順，於是歌而優則演再次投身影壇。

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1978年《油脂》是奧莉花紐頓莊第三齣演出電影，戲中她跟尊達拉華達（John Travolta）演對手戲，二人飾演高中學生，暑假期間在沙灘初次認識，繼而在學校重遇，之後經歷不同事件，最後成為戀人，雖然是典型不過的愛情橋段，但俊男美女又演又唱又跳，票房大成功，也掀起荷里活歌舞片潮流，當中更有不少成為經典，而至今仍有同類型勁歌熱舞電影在市場上出現。

《渾身是勁》（Footloose）如同加入社會性議題的《油脂》（Amazon）

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1984年的《渾身是勁》（Footloose），醉心跳舞的男生，「為了跳舞，你可以去到幾盡？ 」下，他為打破保守社區禁忌而努力，跟舊體制的同時又跟牧師的問題女兒該戀愛，雖然某些元素跟《油脂》類近，但故事結構比《油脂》複雜，多些社會議題探討，令外界評價也不一，幸而票房不用虧本，有趣的是電影更於2011年被番拍成新版本。

《辣身舞》 （Dirty Dancing）充滿著性感與激情（Amazon）

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相反，1987年的《辣身舞》 （Dirty Dancing），則是跟《油脂》相近的方程式：乖乖女、假期、認識男孩、因舞結緣、家庭反對、共墜愛河，正所謂「橋不怕舊，最緊要受」，《辣身舞》叫好叫座，男主角Patrick Swayze一鳴驚人，繼後跟狄美摩亞合演《人鬼情未了》（Ghost）成為男神。

《歌舞青春》（High School Musical）是近年最成功青春歌舞片（Amazon）

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至於說到近代青春歌舞片，當然首推迪士尼製作的電視電影《歌舞青春》（High School Musical），故事如同千禧世代版的《油脂》，只是男女主角初次邂逅地方由室外海灘變成室內卡啦OK派對，其餘的發展都大同小異，學校重遇、學業爭紮、成為情侶，有指《歌舞青春》劇本源自《油脂》第三集，「如有雷同，純屬巧合」？《歌舞青春》大受歡迎，變成系列，第三季於今年7月展開，繼續劇照拍，舞照跳。