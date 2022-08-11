香港國際電影節｜下週開幕重映無間道　特設康城得獎導演實時會面

第 46 屆香港國際電影節下週開幕，提供約340場實體及網上電影放映，將放映高清修復版的《無間道》三部曲。本屆焦點影人為吳君如，將放映其經典作品。電影節亦特別安排三場「大師班」，邀請海外電影製作人以即時或預錄的視像形式跟觀眾見面。



第 46 屆香港國際電影節官方海報（圖片由HKIFF提供）

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特別重映無間道

受疫情影響，原定於三月開幕的香港國際電影節改為於 8 月 15 日至 31 日舉行，為期 17 天。今年時值《無間道》面世二十周年，特別放映由劉偉強、麥兆輝編導，劉德華、梁朝偉領銜主演的《無間道》（2002）、前傳《無間道II》（2003）和續集《無間道III：終極無間》（2003），為觀眾展示香港黑幫犯罪電影經典之作。

同時亦將放映許鞍華執導的《投奔怒海》（1982）、婁燁的《蘇州河》（2000）以及侯孝賢執導的《千禧曼波》（2001）的修復版本。

《無間道》電影海報。（imdb）

無間道

導演: 劉偉強, 麥兆輝｜演員: 劉德華, 梁朝偉, 黃秋生

放映地點：PREMIERE Elements

放映時間：22/8（一）7:30pm｜27/8（六）2:15pm



《無間道》故事的主角是兩名臥底人士，分別為警方和黑社會潛伏對方陣營。當兩人的身份一下子將近暴露，他們要盡快找出對方是誰，以解除自身危險。兩個臥底用摩斯密碼敲出敵我對立，也敲出惺惺相惜。影像以陰冷灰藍為主調，雙重臥底帶出雙重效忠的困境，「無間道」如今已成為臥底同義詞。本片更被馬田史高西斯拍成荷里活版的《無間道風雲》， 連近期台灣黑色喜劇《詭扯》也來瘋狂致敬。二十周年修復再現銀幕。



得獎導演視像映後談

今年海外影人因疫情未能親自來港，電影節特別安排三場「大師班」，邀請電影製作人以即時或預錄的視像形式跟觀眾見面。本屆閉幕電影為《兩小無懼》，比利時大師戴丹兄弟憑此片榮獲本屆康城影展七十五周年特別大獎。戴丹兄弟將在8月31日透過視像與影迷實時會面，分享這部藉難民小姐弟的窘境以鞭撻社會不公義作品。

同時，以《天堂三部曲》享譽國際的奧地利名導尤里塞德，將在新作《廢老浪蕩兒》放映現場以視像舉行大師班，而金馬獎最佳導演鍾孟宏，亦將於《瀑布》放映後與影迷交流，電影囊括金馬獎最佳劇情片等四項殊榮。

《兩小無懼》（imdb）

兩小無懼

導演 : 戴丹兄弟｜演員: Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts

放映地點：PREMIERE Elements

放映時間：31/8（三）7:15pm （8:45pm設戴丹兄弟映後談）｜31/8（三）9:55pm



來自非洲的羅琪塔借杜尼的親屬名義申請在比利時居留不果，只能潛進地下世界，靠彼此扶持 絕境求生。從《少年阿默》（2019）的宗教狂熱到難民問題，戴丹兄弟藏在冷銳 鏡頭下的火氣更盛，以手提攝影緊貼姐弟被毒梟及走私犯脅迫的日常，直擊逃離 大麻種植場一幕更是最寫實的驚慄。對社會不公義的憤怒教人無從迴避，更難以 釋懷是姐弟不離不棄，卻要為生存付出沉重代價。康城七十五周年特別大獎。



《瀑布》海報（圖片來源：TheFallsFilm/ Facebook）

瀑布

導演: 鍾孟宏｜演員 : 賈靜雯, 王淨, 陳以文

放映地點：M+戲院

放映時間：17/8（三）2:30pm｜27/8（六）7:00pm



一對平凡母女，一次家居隔離， 決堤的情緒如瀑布巨浪翻騰。中產生活陷入大廈外牆帆布的藍色陰影裏，單親媽媽獨自承受多重壓力，青春期女兒將要經歷不一樣的成長考驗。鍾孟宏在《陽光普照》（2019） 後，再次訴說家庭的崩解與重建，兩位主角動人演繹痛入心扉的抉擇，囊括金馬獎最佳劇情片、最佳女主角等四項殊榮。



重溫吳君如經典作品

第46屆香港國際電影節焦點影人吳君如（圖片由HKIFF提供）

今年電影節的焦點影人選為吳君如，她以諧星形象深入人心，從影至今演出電影超過一百四十部，成為香港電影史上累積票房收入最高的女演員。

焦點影人回顧展將放映吳君如參演的十部作品，包括《金雞》（2002）、《歲月神偷》（2010）等。她亦將出席香港名家講座，分享她演藝生涯的故事與心聲。

《金雞》海報（imdb）

金雞

導演: 趙良駿｜演員 : 吳君如, 曾志偉, 劉德華, 梁家輝

放映地點：英皇戲院 銅鑼灣時代廣場

放映時間：26/8（五）2:40pm



趙良駿精準演述，陳可辛對照吳君如的形象與身世，塑造一個「高於生命」的香港女性角色。講述中年婦女的辛酸史，由香港「魚翅撈飯」的黃金年代開始，經歷1980年代的風風雨雨，及至1997年香港回歸，2000年科網股爆破、香港電訊股價暴跌等變遷。中間以香港性產業的變化為襯托，由魚蛋檔、日式夜總會以至一樓一鳳等。



《歲月神偷》海報（imdb）

歲月神偷

導演: 羅啟銳 ｜演員: 任達華, 吳君如, 李治廷

放映地點：M+戲院

放映時間：24/8（三）2:00pm



光陰是神偷，羅啟銳專欄隨筆細數童年趣聞，將自己與家人深水埗的掙扎歲月搬上大銀幕，懷念被偷走的爸爸及哥哥，時代身影流光捕捉，月餅會、颱風溫黛、貪污警察、電台點唱等，要歲月神偷一一交出贓物。影片上映時遇上本土懷舊風潮，帶出本體性話題討論，竟然令政府放棄地產項目落實保育 中環永利街。羅啟銳三顧草廬邀請吳君如，坦言她像他媽媽，羅太正式打開吳君如的媽媽階段，觀眾出奇受落。

