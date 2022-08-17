一紙一世界｜日本美女自創3D剪紙藝術　一張白紙成透明玻璃塑膠樽

日本立體剪紙藝術家「SouMa」，單憑一張白紙便創作出「一紙一世界」的剪紙作品，令人嘆為觀止。



SouMa出身於日本西部的島根縣，現在仍紮根於此。她從六歲起開始接觸剪紙，就像畫圖一樣。由於十分喜歡剪紙，並享受創作剪紙，燃燒剪紙，一次又一次地愛上這個時刻，但直到幾年前，當其家人以外的人看到她的作品時，她藝術家的身份才得以誕生。

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SouMa從來沒有上過藝術或設計學校，亦沒有跟從剪紙老師學習，而是一名自學成才的剪紙藝術家，通過無數次的失敗及實驗，並發展出獨特而新穎的風格和技術。她把一切都交給自己的感覺去創造，所以其作品具有原創的風格特點，不僅是平面的，更是立體的，並與光影融合在一起。

大約從2012年開始，通過在電視上露面、在報紙上發表文章，以及在高島屋等百貨公司和松江城堡舉辦的作品展覽，令她吸引大量民眾關注。2014年，更被任命為島根縣松江市的觀光大使，並且在第一回的「全日本藝術公募展」上，以作品《鼓動》奪得了大獎。

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去年，SouMa創作出以「水」及「光」為主題的系列作品，逼真得令人難以置信。

在作品中，SouMa對「水」和「光」的表達很特別，設計出一種方法，透過在相同的白色區域也創造出微妙的亮度差異，來準確定位她想讓光線顯得更亮的區域。

SouMa 用裁紙刀裁出平坦的白紙，粘貼在黑色背景上。根據切刀的使用方式，可以把切割線刮開，刮得很薄。看起來像陰影的灰色區域是通過把紙切得越薄越好，這樣就可以透過陰影看到黑色的背景紙。漸變效果是以幾個階段的調整來表達，使它看起來像是立體般。創作用紙的厚度和市面上的復印紙一樣薄，但她像雕塑一樣把它削薄，製造出感覺到紙張厚度的效果。

作品包含兩個部份「帶水的塑料瓶」和「漂流在河上的塑料瓶」，靈感是源自於洪水。SouMa看到被洪水包圍社區的居民一條信息，說他想要「水」。於是，SouMa開始思考兩種不同的水，它們應該是一樣的，但卻完全不同：「維持生命的水」和「奪走生命的水」。她在思考「水」如何切入時，認為這應該是同一種水，但卻是完全不同的實體。

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即使創作出鬼斧神工般的剪紙作品，但SouMa卻有更高的目標。剪紙作品往往很細膩仔細，給人留下「它們是怎麼做的？」的感覺。她總是意識到這一點，但是其目標卻是創造不以技術為重點的作品。最希望的是，觀眾能在實物面前感受到作品的「魅力」本身。

假如你對SouMa的剪紙作品感興趣，不妨前往她的網頁、IG、Twitter了解更多。

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