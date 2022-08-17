專訪｜本地建築師打造灣仔海濱互動藝術裝置　取材於北角社區聲音

有沒有試過停下來，聆聽城市裡的不同聲音？香港智營設計大賞金獎作品《維港交響樂》讓你在市區放鬆心靈，聆聽海浪、樹木、街頭表演的聲音，甚至聽見人們的悄悄話。



作品最初贏得香港藝術中心「路過北角」項目，取名《北角交響樂》，後來裝置大受歡迎，便移到灣仔臨時海濱公園延長展期，並因應地點改名。



《維港交響樂》（攝：梁嘉欣）

《維港交響樂》（攝：梁嘉欣）

以聲音作媒，讓不同的人互相交流

「維港交響樂」是香港智營設計大賞「傳統玩具及遊戲」類別的金獎得主，最初只打算在北角放置兩個月，後來於社區反響良好，便得以保留，遷移至灣仔繼續展出。三位設計師黃鋈暉、黃達禮以及林靜怡都從事建築行業，他們透露裝置的設計靈感來自北角的地區特色。

《維港交響樂》三位設計師林靜怡、黃達禮以及黃鋈暉（攝：梁嘉欣）

「我們的理念是設計一些對社會有用的藝術品。當時我們發現北角的中老年人和年輕人分得很開，在公園裡面，很多時候一批坐在一邊，另一批坐在另一邊，兩者沒有什麼交流。我們希望可以做一些東西，讓社區更融合一些。

「我們也留意到北角有很多不同的聲音：有城市的聲音、有海的聲音、樹葉被吹動的聲音。由於當時的地點鄰近天橋，也有一些車輛經過的聲音。我們希望可以捕捉這些社區的聲音，也得以保留城市與大自然間的交界。以聲音作媒，讓不同的人互相交流，多認識一些不同年紀、背景的朋友。」

裝置的設計基於對於聲音的設想，大件裝置中兩端的喇叭可供人聊天，另外一些比較小型的裝置用以收集社區中的聲音，例如針對樹木的裝置被放到涼亭，喇叭朝天，面向樹。而海邊的裝置就特意把收音的喇叭朝向海浪，收集海的聲音。

我們想人人有得選，不是每個人都想認識新朋友，也會有人想獨自聽一下海浪的聲音。我們希望人們想一個人使用可以，喜歡一群人一起玩也可以。 黃鋈暉

外型採用街坊設計

北角是中老年人較多的區域，除了他們自身的研究準備，當時的主辦單位也協助安排不同的街坊進行諮詢。設計師黃鋈暉表示：「當時一些組樂隊的年輕人跟我們說，比較少去北角是因為他們喜歡街頭表演，而那裡受眾會比較多老人。」

針對這點，他們夥拍非謀利機構找來一些年輕的「BAND友」改善設計，希望真正達至社區共融的設計效果。後來他們與這些年輕人變得熟絡，設計的一部分可以供他們進行街頭表演。裝置本身可以當作擴音器使用，他們希望音樂人得以更隨意地表演，簡單帶一個不接電的木結他已經可以進行街頭演出。

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為了讓作品融入社區，他們更舉辦工作坊讓街坊選定作品外型。他們帶來各種物料的樣本，讓街坊一人一票，選擇最適合裝置的顏色，最後呈現的作品便採用了街坊的建議。

在設計過程中，他們認識到新朋友：「有一位年輕『BAND友』是讀設計的，這個比賽他自己也有參加，但沒有入圍。他特意參與諮詢，想問我們要一些建議。當大家都在聊我們的設計時，他會一直看我們的文件，了解我們的設計，讓我覺得他很有心。我們現在在IG上仍有保持聯繫。」

居民發掘裝置新用途

《北角交響樂》（圖片來源：ARTA Architects Facebook）

裝置在北角的放置時間從兩個月，到半年，到後來將近十個月，是因為作品大受街坊愛戴，自然也發生過不少趣事。黃達禮跟我們分享：「我記得最搞笑的是——有一位阿伯，表示很欣賞我們的設計，同時又想給我們一些建議，就說我們應該搞一個收錢的系統，讓別人付費後才能聽到這些聲音。他說：『你們做設計師，肯定不是賺得很多，你們需要有一些生意頭腦。』他似乎真的很擔心我們的生計問題。還有一個婆婆，覺得我們的設計很棒，甚至想介紹她的女兒給我認識。」

設計師固然為裝置設想了很多，但街坊們總是能發掘一些新用途。有伯伯會把裝置當成敲擊樂器來玩，有婆婆將裝置當成晨運時的輔助工具，加上當時附近座位不多，很多人便把裝置當作有靠背的座椅。

「我覺得一個社區設計最重要就是多用途。我們賦予一些功能給這些裝置之餘，其實社區本身也可以給它們創造一些功能。整個過程自然而然，你喜歡怎麼使用我們的裝置都可以。」

黃鋈暉覺得這個裝置之所以受歡迎，是因為它讓人放下戒心：「很多家長覺得孩子在這個裝置跟陌生人聊個五分鐘，不是什麼大問題。因為在這個裝置，大家只是一起玩，有何不可呢？」

裝置現在遷至灣仔水上運動及康樂主題區，地點不同受眾也不一樣：「北角的裝置更多的是服務區內街坊，現在裝置在灣仔，吸引的人群來自全港各區。搬來灣仔以後，海濱的特性也更強了。」他們希望即使是習慣了不同玩樂活動的成年人，也能透過裝置傳來的聲音獲得純粹的快樂。

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這次他們參與的香港智營設計大賞評審本地原創設計，他們在社交媒體上看到同行獲得這個獎項，便大膽一試，結果獲得金獎。他們先前也設計過不同的社區裝置，包括寫有「維多利亞港」的字型藝術裝置《香港之光》，以及用超過30,000個膠樽蓋組成的《流動維港》。

【作品地圖】



【作品詳情】

名稱：維港交響樂

地點：灣仔水上運動及康樂主題區

展期：暫定至2023年6月

