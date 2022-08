巡遊世界快閃巨型小熊氣球進駐香港　專訪著名韓國藝術家Jibin Im

於7月中相信大家都有在尖沙咀見過2.5米高的龐然巨熊,這個氣球藝術裝置是出自首爾著名藝術家Jibin Im之手,於世界各地快閃的《Everywhere》系列一員,亦是特別為香港限定打造的作品。



Jibin Im及其巨型小熊已於全球超過40個城市進行快閃活動,曾獲多個品牌如GUCCI、可口可樂及Mercedes-Benz等邀請合作,是次開展在港巡迴第一站,是為受到Samsung x SHOUT Gallery的邀請,除了將小熊帶到香港,亦同期舉行首個個人藝術展You Are Not Alone。



是次巨型小熊將標誌性黑白色再重新設計,並在小熊臉上印上「CHILL」一字,為生活節奏急促而見稱的港人打打氣,現已進駐位於中環的SHOUT Gallery。至於Jibin Im的個展將其著名抱抱熊藝術作品《You Are Not Alone》以數碼及實體形式創作限量《Frame Your Love》系列,這個聯乘系列以Samsung The Frame自訂畫框電視為設計靈感,The Frame用上了QLED技術,呈現出來的色彩精準度較高而且不反光,不單是播放影片,亦能最真實地呈現出藝術品的本色,加上外觀纖薄猶如掛畫,與藝術更是不謀而合,向來與很多知名藝術團體合作。

《Everywhere》系列:

潮流藝術畫廊SHOUT Gallery理念是將藝術與人連結,並強調尊重創造力,是次合作推出的《Frame Your Love》藝術收藏系列是Jibin Im首個同時以數碼及實體形式創作的項目,其靈感源自The Frame五款可自訂顏色的電視邊框,並製作成同色系的抱抱熊藝術品。接下來,我們就由Jibin Im親自為大家講解關於其作品及藝術創作的理念。

Jibin Im(圖片來源:IG/Jibin Im)

Q:《Everywhere》項目已在多個城市展出,你希望通過你的作品傳達甚麼訊息?

Jibin Im:「我一直覺得藝術應該更平易近人,更貼近我們的生活。考慮到這一點,我在2011年首次嘗試將我的設計變成巨大的氣球,並提出了藝術速遞(Art Delivery)的概念——與人們近距離接觸。《Everywhere》快閃活動於2011年首次在韓國舉行,然後於2016年開始其亞洲巡迴展出,城市包括香港、台北、東京、大阪、京都、成都和越南。接下來再擴展到世界各地:2017年在美國西部的6個城市、2018年和2019年在歐洲的30個城市和阿聯酋的4個城市以及今年在紐約亮相。大家可以將其視為街頭藝術,供公眾欣賞。該系列由以俏皮色彩獨立站立或熱情擁抱的氣球熊組成,旨在傳達積極和團結的理念,我認為這是在當下世界至關重要的。總而言之,我希望我的作品能夠通過與人們的互動產生治癒的力量。」

Q:是次《Frame Your Love》嘗試了一種新的藝術形式,可以說說背後的理念?

Jibin Im:「是次展示了《You Are Not Alone》系列中的作品——抱抱熊象徵著我希望通過充滿愛意的擁抱為不安的現代人帶來安慰。

自從疫情以來改變了全球每個人的生活方式,我一直有這個想法——將我的藝術數碼化,讓更多人能夠接觸到它們。我之前最大的擔憂是我的作品是否可以通過顯示器真實呈現,而不會影響我設計的顏色。當我被邀請為Samsung的The Frame電視將抱抱熊數碼化時,我認為終於是一個完美的時機。因為今年早些時候我曾與品牌合作拍攝了一段影片,從中體驗到最新技術如何令紋理和顏色如此生動真實地呈現,我知道這就是我希望向人們展示我的藝術的方式,這又回到了我的「Art Delivery」目標。」

《Frame Your Love》系列

Q:你如何決定為你的抱抱熊使用甚麼顏色?你會如何描述你作品的氛圍?

Jibin Im:「我通常將我的想法投射到我的作品中,令每件作品都帶有一些訊息。我最早的《Everywhere》作品之一是純白色的,這也象徵著我環遊世界的新開始。隨著該項目進入不同的城市,我開始將顏色和文字融入我的設計中,我發現這對於藝術與公眾之間有效地建立聯繫。我希望我的藝術能給觀眾帶來歡樂和積極的氛圍——除了我最具標誌性的黑白設計之外,我還喜歡使用鮮豔、溫暖的色調,如鮮紅色和橙色,這些顏色會讓人會心微笑。這些顏色都會經過精心挑選,以便最準確地傳達我的訊息。」

展覽相片

Q:對你來說,這幾年的藝術創作、欣賞方式和媒介有沒有變化?

Jibin Im:「在過去的幾年裡,我愈來愈了解到「計劃總是趕不上變化」——我的項目和展覽一再被推遲,合作因疫情而被取消。儘管我喜歡與觀眾面對面的互動,但在世界大部分地區,展覽已經變得相當受限和缺少。

這種現象改變了藝術圈的生態,過去主要由藏家和畫廊等業內人士推動。通過探索新的渠道來展示我們的作品,例如利用公共空間和數碼化,實際上更接近了公眾。當藝術被新的觀眾群體欣賞時,它給我們帶來了新的動力和機會。我們看到愈來愈多的藝術愛好者上網瀏覽藝術館的預覽,甚至線上購買藝術品,而不是每年參觀一兩次藝術館。」

Q:展望將來,你認為藝術鑑賞的未來是甚麼?

Jibin Im:「一方面,隨著我們慢慢走出疫情,實體展覽和互動有望恢復正常。另一方面,科技開發的先進藝術技術無疑地開展了將藝術品引入家庭的道路,正如Samsung在提高屏幕顯示質量方面不斷取得突破,我們將會可以在任何地方舒適地實現最佳、身臨其境的藝術欣賞體驗。」

Q:你認為技術的進步對於藝術界會是一股新的動力嗎?

Jibin Im:「由於我通過顏色傳達訊息和情感,因此我在調製色調方面付出了很多努力,我很高興看到我的作品可以如此準確地以數碼方式呈現,更多的人可以在家中使用合適的小工具收藏我的作品。這無疑地讓我對於數碼渠道展示我的作品提供一個新的見解,以充分實踐「Art Delivery」的理念,消除欣賞藝術的入門門檻,讓藝術更貼近人們。」

Samsung X SHOUT Gallery 中環站展覽詳情

日期:即日起至2022年9月1日

地點:中環金融街8號國際金融中心商場P2 2033號舖

開放時間:10:30am – 9:30pm(周一至日)