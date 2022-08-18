玩具界先鋒Eric So個展　玩轉美日經典動漫角色　以反面看清現實

常言道：凡事不能只看表面。但要看清事物的本質，又談何容易？



即將於9月1日在香港邦瀚斯舉行一場「Eric So: The Storyteller」展售會，這位本地玩具界先鋒是次與大家透過作品探討虛實。



Eric So 與《言事者 14 號》（圖片來源：邦瀚斯）

是次展於的30幅作品以30個來自歐、美、日卡通及動漫角色作為藍圖，這些家傳戶曉的角色人所共知，Eric So卻只勾勒出他們的輪廓，儘管觀眾或能一眼看出角色屬誰，但又似乎無法肯定地確認。更有趣的是，作品呈現出來的「正面」，竟然展示出木框與各式標籤，正常是畫作背後的模樣，如果好奇地翻去後面來看，已發現正面是畫作的背面，背面則是真實的背面，這是Eric So以超寫實手法營造的視覺假象。

圖片來源：邦瀚斯

「真實」的角色正面不存在於畫作的兩面，何謂正反的界線已被模糊，甚至刻意去找亦是徒然，最後發現角色真正的模樣豈不是一直存在於大家的腦海中？但腦海中的那個印象又真的是完全正確嗎？是次展覽中Eric So所創作的30位「Storyteller」（言事者），所言之事不只是角色本身所蘊含的故事，而是要觀眾回憶起其印象，因為同一位角色，每個人的愛惡、對之理解又或者與角色經歷過的事都有所不同，記憶又與情感連結，最後每個角色對於每位觀眾是獨一無二的。

圖片來源：邦瀚斯

是次的「Eric So: The Storyteller」展售會除了吸引想入手Eric So炙手可熱作品的朋友，也非常推薦各位觀眾親身到來欣賞，因為作品需要與觀眾互動才使作品的意義更完整，而且除了角色本來的輪廓之外，Eric So還於每幅作品留下了一些線索有待發掘，藉此激發觀眾對尋找答案的渴望。Eric So對於是次作品表示，他曾遊歷世界各地大小畫廊及博物館，每次都會驚嘆當中的藏品能夠如此美好地流傳百世，當中除了超凡工藝，亦盛載了作者的想法甚至作品的年代、社會、文化的點滴，作品本身就是故事的載體。

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Eric So（蘇勳），香港出生，為設計師玩具界別之先鋒。1998 年，其「李小龍藝術」玩具珍藏系列巡迴世界各地展出，其名聲旋即在藝術界嶄露頭角。蘇氏憑籍其標誌性之幽默風格及寫實雕刻技法，多年來曾與名人紅星合作無數，當中包括：韓國男子天團 Big Bang、周杰倫、陳冠希、籃球明星米高佐敦；以及國際品牌如可口可樂、迪士尼、豐田汽車、Nike、日本食品企業明治，以及索尼音樂等。Eric 現為全職藝術家，並為其工作室 Papamamason 出任創作總監。



Eric So: The Storyteller

展期：2022 年 9 月 1 至 21 日

地點：香港邦瀚斯拍賣中心 金鐘太古廣場一座 20 樓