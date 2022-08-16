粵劇｜仿真羅家英機械人介紹戲曲 全港首個融入人工智能程式演出
撰文：梁嘉欣
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二十一世紀人工智能危機，羅家英機械人入侵劇場？原來是戲曲中心茶館劇場新搞作，全新粵劇《開心穿粵》引入仿照粵劇老倌羅家英的機械人參與演出。以時空穿越作為引子，帶大家了解南音、粵樂及折子戲等表演。
《開心穿粵》將折子戲、牌子曲及音樂演奏等串連成「穿梭時空」的故事。劇情講述年輕音樂家自小在外國深造，對傳統文化缺乏認識。偶然機會下，回港入住古老祖屋，在大宅閣樓發現曾祖父與粵劇相關的寶物，藉此回到過去。劇目過程將介紹戲曲文化的不同面貌，本地年輕演員及樂師組成的茶館新星劇團會在本劇目表演南音、粵樂及折子戲選段。
部份選段
《穆桂英大破洪州》之〈釋嫌〉
《天官賜福》
《高平關取級》（選段）
新節目會有仿照羅家英面部表情、聲線及姿態製作的機械人將於台上粉墨亮相，有別於以往由主持人帶領進行的劇目，這次會由角色對白展開情節，仿真羅家英機械人也會是演員的一份子。演出將圍繞整個劇場空間，並以家居隔離等觀眾熟識的題材作引，讓演出更「貼地」。
《開心穿粵》是「藝創明天」項目之一，將於新一年表演季恆常演出，每場演員稍有不同。項目稍後亦將推出涵蓋音樂、舞蹈等結合藝術與科技的演出。
【演出地圖】
【演出詳情】
劇目：開心穿粵
地點：戲曲中心茶館劇場
時間：逢星期五及六 晚上7時30分 ｜逢星期六及日 下午2時30分
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