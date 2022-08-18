方皓玟謝安琪音樂會選曲本土化 是疫情禁玩後的狂歡｜林綸詩專欄
以本土x覺醒為題的852fes 剛過，有藝術展覽，有手作攤檔，有茶記，有滾軸溜冰同滑板，當然還有不同單位的音樂表演。疫情之後，很久沒有這樣玩過，叫我想起從前的MOTCLUB903發源地、台灣呼叫音樂節、早期clockenflap等等，大家留在一個室內空間內，無分晝夜天氣，香港就應該這樣好玩！
文：林綸詩｜原題：散步回憶：香港覺醒前後
焦點當然是晚上大騷覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪。方皓玟是為香港打氣的代表，謝安琪是多年為香港紀錄風情的代表，歌曲主題自然一拍即合。在疫情禁玩過後的氣氛下，《All we have is now》自然差點成為我全晚至愛。
「All we have is now
要是怕世界將昏暗
怕鬱到病來 叫信念降溫
吸一啖氣再翻滾
好好記住昨天在昨天就已跑掉
不相信命數和定數從沒需要
轉身抱緊當下 眼淚抹掉煩擾
風急雨大你都能撐起渡過低潮
漆黑裡就發亮燃燒
變幻於當前 每個分秒 至最重要」
但最後還是讓encore的《3/8》火速榮升第一位。
是緣不太熟路，去博覽館選了巴士駁去青衣站再轉機鐵，途中溫習著謝安琪的音樂，在青衣另一邊走到青衣城時，耳筒響起《3/8》，忽然懷念從前在香港不用戴口罩， 在街上漫無目的散步的日子，這首是遊街歌曲。然後由青衣站搭去機場，列車上的人都不禁望望機場，有些拿起相機，有些和朋友私語，漫遊世界的夢還未能實現。然後看了幾小時展覽， 聽了幾小時音樂，竟然又等到《3/8》的live!
「由這裡 行過去 行過去 下一區
誠實地 無懼地 隨遇地 行過去
彈指間 第幾關 原來都走到這裡
但我高興繼續漫遊於這裡
寫好這刻這一句
掌握青春經歷老死中間不免有唏噓
今天這一階段至少不只可以談空虛
行過去 行過去 行過去 下一區
華麗地 懷舊地 前衛地 行過去
路彎彎 步跚跚 由無知走到這裡
但我高興繼續漫遊多幾歲」
在香港遊街，在世界遊覽，到今天已像歷史。謝安琪可能亦有此感覺，故今年新曲《憶年》同有散步成份。
「放假出走一遍 平日太匆趕 這秒先發現
常路過那街市開滿新店
旺角兜風一遍 曾贈你波砵那舊街角前
像是換了東京的臉
....
分與合 新與舊 萬化千變
心境都跟世界轉變
心裏邊 舊愛至今未變 」
我中學時曾有一陣子，喜歡亂行，戴上耳筒，全日遊街。有次累了坐在月台看列車風景，一架又一架地鐵駛過，到出閘時，竟響起警號，原來入閘有限期，我坐到過鐘，職員說要補錢！回想，在月台太久，超越了全程車行時間！今天，列車線又延長了多少，逗留的時間限制又延長了多少？都是回憶了。
（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）
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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。