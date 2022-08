方皓玟謝安琪音樂會選曲本土化　是疫情禁玩後的狂歡｜林綸詩專欄

以本土x覺醒為題的852fes 剛過,有藝術展覽,有手作攤檔,有茶記,有滾軸溜冰同滑板,當然還有不同單位的音樂表演。疫情之後,很久沒有這樣玩過,叫我想起從前的MOTCLUB903發源地、台灣呼叫音樂節、早期clockenflap等等,大家留在一個室內空間內,無分晝夜天氣,香港就應該這樣好玩!

文:林綸詩|原題:散步回憶:香港覺醒前後



+ 3

焦點當然是晚上大騷覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪。方皓玟是為香港打氣的代表,謝安琪是多年為香港紀錄風情的代表,歌曲主題自然一拍即合。在疫情禁玩過後的氣氛下,《All we have is now》自然差點成為我全晚至愛。

晚上大騷覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪(圖片來源:@livenationhk/ Instagram)

「All we have is now

要是怕世界將昏暗

怕鬱到病來 叫信念降溫

吸一啖氣再翻滾

好好記住昨天在昨天就已跑掉

不相信命數和定數從沒需要

轉身抱緊當下 眼淚抹掉煩擾

風急雨大你都能撐起渡過低潮

漆黑裡就發亮燃燒

變幻於當前 每個分秒 至最重要」



但最後還是讓encore的《3/8》火速榮升第一位。

是緣不太熟路,去博覽館選了巴士駁去青衣站再轉機鐵,途中溫習著謝安琪的音樂,在青衣另一邊走到青衣城時,耳筒響起《3/8》,忽然懷念從前在香港不用戴口罩, 在街上漫無目的散步的日子,這首是遊街歌曲。然後由青衣站搭去機場,列車上的人都不禁望望機場,有些拿起相機,有些和朋友私語,漫遊世界的夢還未能實現。然後看了幾小時展覽, 聽了幾小時音樂,竟然又等到《3/8》的live!

「由這裡 行過去 行過去 下一區

誠實地 無懼地 隨遇地 行過去

彈指間 第幾關 原來都走到這裡

但我高興繼續漫遊於這裡

寫好這刻這一句



掌握青春經歷老死中間不免有唏噓

今天這一階段至少不只可以談空虛



行過去 行過去 行過去 下一區

華麗地 懷舊地 前衛地 行過去

路彎彎 步跚跚 由無知走到這裡

但我高興繼續漫遊多幾歲」



在香港遊街,在世界遊覽,到今天已像歷史。謝安琪可能亦有此感覺,故今年新曲《憶年》同有散步成份。

晚上大騷覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪(圖片來源:@livenationhk/ Instagram)

「放假出走一遍 平日太匆趕 這秒先發現

常路過那街市開滿新店

旺角兜風一遍 曾贈你波砵那舊街角前

像是換了東京的臉



....



分與合 新與舊 萬化千變

心境都跟世界轉變

心裏邊 舊愛至今未變 」



晚上大騷覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪(圖片來源:@kaytse/ Instagram)

我中學時曾有一陣子,喜歡亂行,戴上耳筒,全日遊街。有次累了坐在月台看列車風景,一架又一架地鐵駛過,到出閘時,竟響起警號,原來入閘有限期,我坐到過鐘,職員說要補錢!回想,在月台太久,超越了全程車行時間!今天,列車線又延長了多少,逗留的時間限制又延長了多少?都是回憶了。

(專欄「歌詞心頭好」隔周刊出,標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場)

【作者其他文章:與MC九月開騷前 談洪嘉豪的歌曲里程】

【作者其他文章:2022金像獎|在疫情陰霾下 悼電影亡人】

作者簡介|林綸詩,80後中大人,鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審,最喜歡合唱歌。