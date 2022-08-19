中大教授貼地散文評介文藝經典　致敬魯迅《朝花夕拾》｜開卷樂

《夕拾朝花》作者黃念欣曾是香港電台節目《開卷樂》主持，也是香港中文大學中國語言及文學系副教授。《夕拾朝花》結集自黃念欣在明報的同名專欄，名字靈感源自兩本作者很喜歡的書 —— 魯迅和亦舒各自的《朝花夕拾》—— 書名字面解釋是在晚上拾起早上的花，正如專欄內容一樣，寫的是過去發生的事情。淡紫色的封面畫了幾朵清雅的花朵和銀杏葉點綴，是香港名作家黃碧雲的畫作；書腰上寫著「亂世漫步文藝心靈花園／詼諧優雅 心猿意馬」，給人清爽治癒之感。

文：朱鳳翎｜原題：詼諧優雅的文學——《夕拾朝花》



富生活感的文藝散文

黃念欣的專欄文章走輕鬆路線，題材圍繞日常生活，又處處可見文藝經典，學術養份很高。當中意想不到地，有很多流行文化的元素，如〈照鏡〉寫追星現象、〈德嫻頌〉寫女星衣著技巧，皆非常貼地。在疫情下，她把打針的經驗，寫成〈魯迅與疫苗〉。文中寫她接種疫苗後，在休息區讀到魯迅《集外集拾遺補編》的一篇〈我的種痘〉。當年魯迅所種的痘是對抗天花的疫苗，原來當年也有「疫苗派」和「反疫苗派」。至於魯迅是哪一派呢？先猜猜看吧！書中自有答案。

魯迅是中國近代著名作家。（維基百科）

〈照鏡〉一文寫於偶像組合Mirror還未受到全城追捧之時。當明星嶄露頭角，支持者逐漸擔心他們將來會否變質，或者是變成怎樣。黃念欣說，人是會變的，自己也會變，面對偶像的期望和心理反射，就像對照著自己一樣。與其擔心偶像會不會變，不如照照鏡，觀察自己的初心，又是不是始終如一？

《夕拾朝花》書封（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



詼諧優雅之重要

「文藝」兩字，在某些人心目中與「艱澀」劃上等號。黃念欣說，即使在大學中文系授課，她也要花上不少心思吸引同學閱讀課堂的推薦書目。〈北島教你讀心術〉一文寫到她教授「文學概論」時，為了使課堂不至沉悶，於是自創心理測驗（詩人北島當然不會教你「讀心術」）。實情是北島的文學評論作品集《時間的玫瑰》，介紹了九位世界級詩人，黃念欣抽取了每位詩人的一句詩，讓學生選出最有感覺的一句，自己則加以「解讀」，使每一句代表了不同的性格。原本只是課堂上的玩笑，也沒有學生親自回答自己所選，但黃念欣笑言，在大學圖書館裡，《時間的玫瑰》的借閱率特別高；是次專欄結集成書，自己「胡謅」的九型人格心理測驗，也被書店拿來作宣傳文案。一個幽默的奇想，本身只是為了誘導學生看書，沒想到也吸引了讀者的好奇。其實文藝，並沒有一般人想像的艱澀。

黃念欣（高仲明攝）

「笑可以跨越很多事情」黃念欣說。她分享丈夫董啟章有時在家看書看得哈哈大笑，讀的不是漫畫，而是康德和牟宗三。有其夫必有其妻，《夕拾朝花》中，不少故事也可看見黃念欣的幽默感。例如在〈那些我愛過的車〉中，記載了黃念欣在書展期間，因為等候丈夫無事可做，於是隨意地在會展附近閒逛，隨意地走進了車行，又隨意地買了一輛新車。回頭會合丈夫時，她說「我們要坐地鐵回家了」，因為她已把車子換了！猜猜這漫不經心而又帥氣的舉動，又會否讓董啟章哈哈大笑？充滿喜劇感的事件，加上作者幽默詼諧的筆觸，讓讀者一邊笑看事件發生，一邊讀到她家人不同的反應，統統讓人忍俊不禁。

黃念欣的信念是「最上乘的文學裏總有笑」。當人生活在幽默感淪喪的世界，更需要找回一點笑聲。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場。）