為何街市多在市政大廈？　建築變遷見證港英至今城市發展｜開卷樂

廣東話「街市」泛指有蓋的室內公眾街市。街市總有一個喺左近，若然要追溯歷史，可以從港英時代的城市發展談起。當時，無論街市規劃、設計、建造方面，都下了一番苦功。街市亦因應時代轉變及人口需求，發展出各種建築風格。嶺南大學歷史系副教授徐頌雯撰寫了《香港街市—日常建築裹的城市脈絡(1842-1981)》一書，嘗試理清香港近代街市發展的歷程，發掘街市所盛載的城市記憶。

文︰筆從心｜原題：《香港街市—日常建築裹的城市脈絡》——港英時代城市記憶



九龍城街市(羅君豪攝)

西式有蓋街市

有蓋公眾街市由英國人引入香港，亦是英國佔領香港後最早興建的公共建築之一。1841年英軍佔領香港島後發展皇后大道，並出租土地予華人聚居，形成了上、下兩個市場。1842年3月，維多利亞城八千多名本地人口中，華人小販佔了六百人，他們在街上擺賣，令環境擠迫、交通堵塞、衛生惡劣。當時的輔政司麻恭上將認為需要將小販集中管理，遂於1842年興建第一所政府街市，即第一代中環街市，將食物販賣由街頭搬入有蓋街市，以解決小販阻街及引發的衛生問題。1858年之前的街市興建均由私人承包，政府的總量地官只負責檢查街市建築是否達標，並將以往簡陋的棚寮搭建，漸改為以磚砌而成的室內市場。

中環街市舊貌內望（資料圖片）

由於私人承包制度出現壟斷，在缺乏競爭下食物質素欠佳，於是港英政府在1858年以《街市條例》收回規管公眾街市的權力，禁止私人售賣生肉和鮮魚，商販只能在街市營運，而政府則向商販收取廉價的租金，以穩定食物零售價格。在這時期之後興建的公眾街市均是街市建築群、室內街市及開放式街市，如1858年興建的中環街市，便是由多棟長條型房屋組成的建築群。1882年至1913年間，街市衛生情況受到關注，工務司署改良和重建舊街市的建築，新街市亦因應人口狀況，在維多利亞城以外的地方落成。工務司署亦開始引入多層街市以擴大空間，這些街市帶有西方建築風格，外牆的大窗口供室內照明和通風，內牆鋪瓷磚、地板鋪石米，方便清潔。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



混凝土簡約風

20世紀兩次世界大戰之間的時期，社會動盪、食物價格急升，港府希望興建更多街市，引入競爭，從而降低糧食價格。可是，經濟衰退的大環境令香港政府財政不穩，工務司署工作受到影響，因此工務司署負責興建的街市，一改以往西式建築風格而變得簡約。當時鋼筋混凝土被廣泛使用，混凝土比磚石堅固，價錢亦相對低廉，但只能透過模板定形，難以造出精緻的雕飾。

舊灣仔街市是香港僅存的包浩斯歷史建築（林若勤攝）

工務司署按照潔淨局的建議，於1913年至1939年間興建了二23個公眾街市，當中有19個便採用了混凝土平屋頂的簡約開放式設計。街市慢慢去除西式古典建築風格，如1932年西營盤街市由於受到資金和時間所限，放棄紅磚外牆的愛德華時代建築風格，而採用鋼筋混凝土，圍繞建築物的裝飾線只有混凝土橫坑紋，較為簡單；1937年興建的灣仔街市採用三角形的平面設計，每個角皆為圓角，以突顯現代流線型的外觀，外牆使用無玻璃的窗口改善室內採光及通風，風格簡約摩登，是現代風格的重要例子。

西營盤街市外（黃妍萍攝）

綜合市政大廈

到50年代，獲得牌照的私營糧食店可出售鮮肉和生肉，市民有更多選擇，使街市經營受到前所未有的挑戰。更多市民寧願前往較為方便的地鋪也不願到街市上層，因此街市上層的空置率偏高，政府開始研究單幢街市如何能夠充份利用建築面積，如嘗試將街市天台改建成遊樂場。直到80年代，政府決定放棄興建單幢式的獨立街市，改劃為綜合性市政大樓，務求善用土地。香港第一棟多部門、多用途的街市大廈是位於柴灣的漁灣街市，是將熟食中心和公共圖書館併入街市大廈的首例，經過數十年演變，成為今日的市政大廈。

九龍城街市於1988 年啟用，座落於九龍城市政大廈，佔地約三層。（資料圖片）

街市的建築風格見證香港歷史的變遷，因應社會不同時期需要，由起初的西式建築，轉為現代簡約風格，後來為了節省空間而演變成市政大廈。正所謂前人種樹後人乘涼，街市的轉變正好反映當年的部門顧及社會大眾的需求。在網購方便的今日，街市仍是香港集體回憶的載體。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，本文不代表藝文格物立場。）