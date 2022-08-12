太平戲院老闆日記見證粵劇轉型　當年如何面對激烈競爭？｜開卷樂

太平戲院這名字年老的一輩應該較為熟悉，它1904年於塘西（即現時的西營盤）落成，1981年結業，是香港早期最大型戲院之一。源杏翹於19世紀末用兩個大洋購下太平戲院，成為第一代院主，並將戲院改造成粵劇表演舞台，空檔時播放影畫戲。源杏翹兒子源詹勳二十年代開始承接爸爸的事業，成為第二代院主。太平戲院營運超過半世紀，經歷三代院主，香港城市大學中文及歷史學系教授程美寶整理了源詹勳的日記，撰寫了《太平戲院紀事——院主源詹勳日記選輯（1926-1949）》一書，以源詹勳第一身視角，帶領讀者見證香港二十世紀中葉的變化，走進太平戲院的大時代。

文︰筆從心｜原題：《太平戲院紀事——院主源詹勳日記選輯》——大時代洗禮下「現已大個」



太平戲院（資料圖片）

無心向學有志於劇

現存日記由1926年開始，剛好是源詹勳入讀香港大學的第一年，如1月15日記入住大學宿舍：「是日下午進居於梅宿舍。」事實上，源詹勳無心向學，成績未如理想，甚至覺得讀商科課程浪費時間，年少氣盛不時吃喝玩樂，打乒乓球、打麻將、上妓院「打水圍」。雖然如此，他卻愛看文學書籍，也對粵劇有濃厚興趣，後來退學接手父親的太平戲院生意。源詹勳由一名初出茅廬的年輕人，慢慢身兼多職，不單是太平戲院的老闆，也是太平劇團班主。他既要管理公司財務，也學習編劇打曲，撰寫廣告，大小事一手包辦。日記選輯揀選1926至1949年份，這二十多年間正是粵劇經歷大轉型，由官話轉白話，劇本、音樂、表演亦受西方影響，源詹勳亦順應時代潮流發展，如太平戲院由一開始播影畫無聲默片，至1932年大裝修加設有聲放映機，播放了全港首部有聲電影。源詹勳的戲班也有名伶馬師曾和譚蘭卿等人才，令戲院及太平劇團在商界激烈競爭下仍屹立不倒。

《太平戲院紀事——院主源詹勳日記選輯》書封（圖片由香港電台開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



源詹勳打理太平戲院有聲有色，舉例說，1936年2月，馬師曾、譚蘭卿在太平戲院連續幾天重演轟動中西文壇的古裝名劇《王寶釧》，時任港督郝德傑於2月25日10時前往參觀。日記寫道：「《王寶川 （釧）》一劇轟動一時，十六日內連演六次，中西人士紛紛來觀，粵劇而能向國際發展者，當以此也。」就連當時排位亦極其講究：「本院秩序，（一）頭一、弍行太平位用紅布椅笠，（弍）正門石級排滿生花，（三）往金陵借便茶壺、茶杯，每人一份，用鐵觀音茶葉沖滾水……」當然太平戲院不是一帆風順，至日佔時期日軍實施嚴厲管制，源詹勳需要匯報太平戲院的營運細節。日治政府推行「歸鄉政策」，為方便管理歸鄉僑民出入境，更一度徵用太平戲院作為「宿泊所」，為這些人士候船期間提供免費住宿。捱過艱難日子後，太平戲院迅速回復原貌，重新開業。

源詹勳先生與馬師曾，照片背後有“11/9/1938”字樣 香港文化博物館藏品 （圖片來源：三聯書店Facebook）

日記剖白心情

太平戲院結業後，第三代院主源碧福將萬多件戲院文物捐出，如各式公司書信往來、帳目等等，唯獨爸爸源詹勳的日記因涉及個人私隱而保留，未有公開展示。程美寶因緣際會下認識了源碧福，並曾一窺日記真貌。程美寶指人的生活亦是重要的歷史紀錄，日記有其第一手史料的價值。她明白到源碧福的顧慮，因此在整理日記時作出調整，以「最大化的原則」，一方面略去最隱私之事，另一方面忠於日記內容，《太平戲院紀事》中，幾乎保留了九成多的原來內容。

源詹勳先生日記書影（部分）（圖片來源：三聯書店Facebook）

程美寶大致將日記概括為「雞毛蒜皮、蛛絲馬跡、剖白心情、欲言又止」，也就是說日記有不少飲飲食食、生活日常這些雞毛蒜皮之事，就連茶錢也記錄在案，正因為如此才能側面反照當時的社會現況，再從這些蛛絲馬跡中發掘史料，如透過日記與史料互證，發現有些信件寫了卻根本沒有寄出。源詹勳寫日記時理應是私人之事，故感情真摯，感情生活與家人關係變化等心路歷程表露無遺，有時亦會因感情矛盾而欲言又止。讀日記可以明確感受到當時舊香港一名年輕男子，經大時代洗禮下堅信自己所走之路，「繼續信，現已大個，繼續信如最初」，成為一個有所承擔的男人。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）