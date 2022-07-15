夏目漱石上世紀初來港乘「朝星」 即現在什麼交通工具？︱開卷樂

自二十世紀初，香港已經發展為東南亞數一數二的現代化城市。香港自開埠以來已是東西往來的中轉站，不少亞洲人都經此遠赴重洋，當中很多也是歷史名人。從他們近百年前在港的足迹，我們可以看見香港在世界歷史中地位之重，也能感受到本地歷史的深度。談及日本和香港的歷史，並不止教科書上所記載的抗日戰爭，早在戰前港日兩地已有不少有趣的交集。我們能從戰前日本人的眼中，看見昔日的香港社會面貌，也能認識近代香港與日本的交流史。

文：朱鳳翎︱原題：百年訪港日人——《爐峰櫻語：戰前日本名人香港訪行錄》



泰戈爾與草野心平的香港對話

不少世界文壇泰斗也到訪過香港，例如世界十大文豪之一，印度詩人泰戈爾。作為亞洲第一位諾貝爾獎得主，在1924年訪華時受到熱烈歡迎，在旅程期間他更住進香港的淺水灣酒店。除了受到華人的熱切招待，也有不少亞洲人為見一睹偶像風采，不惜越洋來港，其中一位就是草野心平。

草野心平（1903-1988）被稱為「昭和最後詩人」，這個名字至今對於日本人來說仍然十分親切，每年畢業季節也會響起由草野心平詩作譜成的校歌，在福島縣和廣島縣更設有草野心平紀念館。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 :

https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



在夏目漱石的日記找到香港

《爐峰櫻語：戰前日本名人香港訪行錄》作者黃可兒是香港中文大學歷史系學士、日本語言及教育碩士。她曾遊歷日本四十七都道府縣，從部落格時期已分享她的旅遊經歷。有一次倫敦旅行中，她拜訪了倫敦的夏目漱石紀念館館長恒松郁生教授。恒松郁生一生致力研究夏目漱石（1867-1916），多年前從夏目漱石和其朋友的日記中得知他在1900年曾到訪香港，於是他在1978年專程來港尋找這位日本殿堂級作家的足迹，卻因為不諳中文而無功而還。

當時夏目漱石朋友的日記記載了他們曾坐「朝星」，恒松郁生對此毫無頭緒，然而黃可兒一看，便聯想「朝星」是直譯了「Morning Star」，正正就是初代「天星小輪」！直到今天，我們仍能坐上新一代的「Morning Star」，真正的中文名字叫做「曉星號」，就是我們最常見白身綠底的小輪了。據記載，當時32歲的夏目漱石雖然身體不佳，常常鬱鬱不歡，但他對維港景色讚不絕口，更到了太平山頂遊玩，並乘坐當時由鋼索牽動的山頂纜車，對此驚奇不已，心情非常愉快。而直到今天，天星小輪和太平山頂也是日本人來香港必到的景點。

夏目瀨石

找到了真正的「朝星號」，既償了老教授一個心願，黃可兒也因為這個小故事，開始了一系列明治、大正及昭和時代日本名人的香港遊歷研究。在過程中，她發現原來日本與香港有更多有趣的淵源，例如陸奧宗光在1870年見證香港鋪設海底電纜、昭和天皇裕仁登位前喬裝訪港、日本錢幣的字型原來與銅鑼灣的皇家鑄幣廠有關等。

《爐峰櫻語：戰前日本名人香港訪行錄》一書除了有日本名人訪港事迹，也有這些名人的生平小傳，拼湊出戰前港日甚至整個亞洲豐富多彩的歷史面貌。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場。）

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