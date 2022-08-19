貓咪汪星人跳入七彩花草童話世界　日本畫家獨創可愛溫暖水彩風格

武田弘樹（Hiroki Takeda）是日本一名水彩藝術家，以色彩繽紛的花草圖案與可愛活潑的動物寫真結合，創作出風格清新別樹一格的水彩藝術作品。



小時候，武田喜歡日本漫畫《龍珠》系列，他對漫畫插圖的繪制方式感到驚訝。他喜歡一遍又一遍地描摹漫畫的分鏡稿，但他從不使用薄的描摹紙，因為他想在上面塗色。在他上初中的時候，他嘗試過自己的原創漫畫，並想過要成為一名漫畫家。

但是沒過多久，武田就意識到成為一名漫畫家有多難，雖然我的學習成績不是很好，但我知道我有繪畫的天賦。 這使我在高中時參加了設計課程，然後去了名古屋商機大學修讀傳達設計系，在那裡他遇到對他藝術生涯影響深遠的佐佐木悟郎。

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在大學的時候，武田參加了插畫家佐佐木悟郎的課程，第一次對水彩畫產生興趣。在那之前，他只知道水彩畫是分層的柔和色彩，他被佐佐木強烈、生動的色彩的繪畫風格所震驚，從此深深地愛上了水彩畫。於是，武田畢業後便嘗試了不同的水彩畫風格。

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直至有一天，武田閃過一個念頭，成為他日後的標誌性風格。武田的母親喜歡種植花草植物，他自小在植物的包圍中長大。加上當他還是大學生的時候，他在兼職漫畫工作中看到一個穿花紋裙子的女人，腦海中閃過把植物結合動物作為主題。他認為其他藝術家畫動物只是為了漂亮，而他的藝術風格則截然不同，把動物、花和植物結合起來，進行逼真而有吸引力的描繪。

武田的作品中往往流露出一種溫暖而熟悉的感覺，不過他在一次訪問中表示：「我沒有一個總的信息，我把它放在我的作品中，但我希望我的藝術能讓觀眾放鬆。我希望我的藝術作品能讓人不假思索地輕鬆享受。」

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創作時，武田會先以鉛筆畫出粗略輪廓的初稿，然後他會花時間去看圖案的參考圖片，進行構圖，並在腦海中構思細節。由於水彩在乾掉後會無縫地融合，因此當他腦中有一個想法時，他必須在顏料完全乾之前完成它，期間適當地加入一些有趣的圖案，如植物和蝴蝶，讓觀眾能夠享受自由發掘趣點的樂趣。

假如大家對武田弘樹的作品感興趣，不妨到他的IG、Twitter了解更多。

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