起床女孩｜日本攝影師以女性視角　捕捉少女最真實初醒素顏時刻

在早晨柔美的陽光下，女子們穿著睡衣，滾著床單、頭髮凌亂，一雙睡眼惺忪的眼睛——由新銳攝影師花盛友里所拍攝，以同為女性的視角，捕捉二十一位女性剛睡醒、樸素的、毫無防備的真實樣貌，集結在攝影集《寝起き女子》之中。

文：moom bookshop



每天都會理所當然地『睡醒』，但是為何卻如此特別？搬家、結婚，或是分手、留學、換工作，『永恆不變』是不存在的啊，我這樣想著。每天肯定會到來的這一刻，如此理所當然卻又特別的瞬間，你和誰一起度過呢？ 花盛友里

這個系列最初的靈感，源自攝影師的友人來家中過夜時。花盛友里看到朋友醒來的模樣，拿出相機拍她，而朋友卻只是懶懶地說了一句早安，之後她便開始不停按快門。後來覺得在家裡拍攝太無趣，就有了去別人家中取景的念頭。就這樣，從身邊的朋友開始，然後朋友的朋友，後來就在推特上尋找更多的女性模特兒。那種人們剛起床時迷迷糊糊的樣子，深深吸引著花盛友里。這些照片令人臉紅心跳，卻完全沒有性感或情色的元素，充滿日常生活的氛圍和柔和氣息。

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剛起床的女孩子，身心靈正處於「素顏」的狀態，在住習慣的房間裡，表情是如此純淨。只有在最放鬆的狀態下才會出現的小動作，只讓最親近的人看見的自然笑容，彷彿要被吸進其中，因為是最自然的瞬間，所以最可愛迷人。書中的女孩們總計 21 人，包括森川葵、秋本帆華、辻千恵、阿久津ゆりえ、鎌田亜未、三原勇希、森由紀、小鳥遊しほ、東尚代等演員、偶像、素人女性，無論何時、翻開哪一頁，都可以帶給讀者溫暖的氣息。

推出《寝起き女子》之後，花盛友里也開始了拍攝男生的攝影計畫「寝起き男子」，定期在她的 Instagram 上更新。她表示，拍攝男生和女生非常不一樣，遇到某些長很帥的人，還是會有「ドキドキ﹙dokidoki﹚」內心怦然心動的感覺。

花盛友里 1983 年生於大阪，中學時期起對攝影感興趣，1993 年前往美國留學，2009 年成為自由接案攝影師，以女性時尚、流行雜誌、廣告拍攝為主要工作，擅長捕捉女孩們的個性靈光。2014 年生育一子。著有攝影集《脱いでみた。》。

（圖文經moom bookshop授權轉載，標題由編輯撰寫．本文不代表藝文格物立場）

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