《明日戰記》為業界明日而奮戰足名留青史｜何故火鍋館︱何故專欄

《明日戰記》，是一部為了香港電影工業的「明日」而奮戰的香港電影！



《明日戰記》電影海報

《明日戰記》，是一部令人讚嘆不已的香港電影！支持《明日戰記》，只有一個原因：這是一部國際級數的香港電影，比很多荷里活大製作更優秀！

《明日戰記》，是一部足以名留青史的香港電影！特技冠絕全亞洲！華語電影里程碑！《明日戰記》耗資港幣4.5億製作，全片1,700個特效鏡頭，一切由零開始，「天下一」用心製作的成果，足以證明香港的電影特效已到達國際水平。

《明日戰記》電影海報

《明日戰記》，集合了古天樂（金像獎）、劉青雲（金像獎及金馬獎）、張家輝（金像獎及金馬獎）和謝君豪（金馬獎）等四名影帝，連同金像影后劉嘉玲，以及金像最佳男配角及影帝提名的姜皓文，幾乎囊括了最有實力的香港演員！古天樂與劉青雲很有默契，無論是正經或搞笑，都擦出燦爛火花！姜皓文發揮了當年「綠葉王」的本色，造型非常突出，即使面對兩大影帝都非常搶戲！張家輝雖然戲份不多，卻是談笑用兵，充滿了「少將」的風範！劉嘉玲和張家輝的對手都很精彩，美中不足是有點浪費了謝君豪。

《明日戰記》劇照

《明日戰記》的劇本工整，主角形象鮮明，全片沒有冷場，而且在細節上見驚喜！《明日戰記》故事發生在2055年的未來世界，戰亂令空氣和水源都受到污染，曾經繁華的都市都變成廢墟，倖存的人類為了生存，需要生活在「天幕」下，外星異種植物「潘朵拉」突然入侵地球，為人類帶來巨大災禍，但如果成功與「潘朵拉」共存，卻是人類重生的好機會⋯⋯

《明日戰記》劇照

《明日戰記》原名《矛盾戰爭》，是一連串源於「矛盾」的戰爭。

《明日戰記》既是一部反烏托邦的科幻電影，也是一個探討原罪和救贖的故事。

《明日戰記》表面上是人類如何對抗外星生命，實際上卻是人類在絕境如何挑戰制度和命運。

《明日戰記》以虛構的「B16區」代替了現實的國家和城市，避免了敏感的話題，因為真正將人類逼到絕境的不是機械人，也不是外星生命，反而是人類，而且是位高權重的人類。

《明日戰記》劇照

《明日戰記》於2015年立項，於2017年2月12日開拍，經過近四個月的拍攝，於6月5日煞科，然後就是漫長的後期製作。如果《明日戰記》能夠趕及2018年上映，成績和評價有可能超越同期開拍卻早在2019年2月上映的《流浪地球》！

《明日戰記》從前期準備到正式上映，前後耗時近10年。這10年，不是平靜的10年，而是動盪的10年，香港以至於全世界都出現了翻天覆地的變化，顛覆了很多常識和價值觀，也打亂了很多大型計畫的部署，包括《明日戰記》。

《明日戰記》劇照

《明日戰記》在內地票房失利，有很多不同原因。未看先評絕對是不負責任，別有用心地將網上傳聞無限擴大更是不該！須知道一部電影賣座與否，必須同時具備天時、地利與人和。

《明日戰記》遇上開心麻花這個強勁對手，只好慨嘆生不逢時。開心麻花作為中國最成功的民辦舞台劇團，多年來累積了雄厚的觀眾群，不只是在北（京）上（海）廣（州）深（圳）等大城市大受歡迎，影響力遍達不少二、三地市。2015年由劉德華主演的《解救吾先生》，就是慘敗於開心麻花初次將舞台劇搬上大銀幕就高收14.4億人民幣的《夏洛特煩惱》手下！2017年再度將同名舞台劇改編電影的《羞羞的鐵拳》，票房已躍升至19.022億人民幣；2018年上映的《西虹市首富》，票房再進一步，高達25.47億元人民幣；2022年的賀歲片《這個殺手不太冷靜》，更大收26.22億人民幣！《獨行月球》在上映第二星期的排片率仍超越40%，《明日戰記》卻只有20%左右，實在是非戰之罪。

《明日戰記》劇照

《明日戰記》當然不是一部完美的電影，當中最明顯的問題，是出自兩位內地的主演身上！飾演通訊兵光仔的萬國鵬，以及飾演通訊員小綠的吳倩，香港觀眾對他們近乎零認知，而他們在內地均未到達影帝和影后的級數，對票房也沒有太大幫助。當然，我們明白必須有內地演員參與，但作為一部大製作，應該可以有更好的選擇。誠然，參考《流浪地球》的成功案例，《明日戰記》只需要在主角們的機甲胸口上出現五星旗，或是類近的圖騰，最後由中國人拯救全世界，在內地50億票房絕對不是夢話。

重申一點，支持《明日戰記》，只有一個原因：這是一部國際級數的香港電影，比好多荷里活大製作更優秀！特技冠絕全亞洲！華語電影里程碑！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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