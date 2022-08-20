最後的情書｜岩井俊二的留白敗局　全靠松隆子挽回？｜湯禎兆專欄

忽然想談談岩井俊二的《最後的情書》（２０２０），９５年的《情書》影響深遠，四分一世紀之後作為回應續篇，教人有所期待也屬理所當然。找回豐川悅司及中山美穗飾演落水狗的中年夫婦，是打破《情書》神話的最簡易設計，不過也僅此而已，別無深意。

文：湯禎兆｜原題：留白的乏力



我想說的是在分析藝術作品時，留白往往被標籤成一種美德，一種上乘的手法。事實上，從中國繪畫而生出來的留白技法，融入不同藝術範疇後的演繹，的而且確有其魅力所在。然而留白的成功與否，很大程度在於一線之差，而且創作人一定要心思細密，建構大量若即若離的蛛絲馬跡，從而豐富觀眾因留白而生的想像可能性，那才是中的還是失手的分野所在。

《最後的情書》的前半其實已兵行險著，正如鏡史郎所言，同窗會中所有人認不出裕里頂包未咲，其實已經荒謬至極，但松隆子的演技真的出神入化，足以把觀眾的注意力一直鎖定集中在她身上——她中年大嬸式的少女青澀委實出色，出入偏執丈夫及晚春家婆之間也同樣神經兮兮得我見猶憐。

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但自從下半松隆子神隱之後，立即平庸乏味得令人難耐。關鍵死因是未咲的一切，基本上均以留白處理，但當中與鏡史郎的交往經歷（小說《未咲》應有交代，但文本中一概留白），以及對阿藤的迷戀等——一生前後的反差極大，但所有均付之闕如，交由觀眾自由想像。簡言之，就是要觀眾自己去成為鏡史郎去寫出自己的《未咲》設計。

幸好還有松隆子......

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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