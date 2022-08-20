絲綢｜漫談中國傳統綾羅綢緞　與文化間的千絲萬縷｜行走中的文化

我們形容城市的繁華熱鬧時，常會說車馬川流不息，人流絡繹不絕，可為何形容連續不斷的「絡繹」兩字，會是糸部呢？我們形容事情無從下手難以釐清時，也會說千頭萬緒、錯綜複雜，可為何「緒」和「綜」又都是糸部呢?

文：香港電台電視部｜原題：「雲外秋雁行，江南春水色」漫談綾羅綢緞與文化間的絲絲縷縷



細白如雪，又長又韌的蠶絲（圖片由香港電台提供）

「糸」字，《說文解字》解為﹕「糸，細絲也。」談及「絲」，唐詩中早有名句「春蠶到死絲方盡」（1）。蠶絲抽自春蠶之繭，也是作繭自縛、抽絲剝繭的成語來源，而「把絲自蠶繭中抽出的過程為之『繹』，將抽出的蠶絲繞於織架上的為之『絡』，『絡繹不絕』便是說抽取蠶絲連續不斷，毫不停歇的過程。」深諳絲綢與刺繡藝術的李美賢女士如是說。既是跟蠶絲有關，「緒」是由蠶繭抽絲的開端，所以「頭緒」、「千頭萬緒」、「茫無頭緒」，都由此而來。

一針一線繡出枝繁葉茂（圖片由香港電台提供）

港台電視節目《行走中的文化》，在地理篇和陶瓷篇都提到中外文化交融、商貿往來的重要橋樑――「絲綢之路」，而「絲綢」，是這條千古商路的起源和代表。絲綢即指綾羅綢緞，是絲織品的統稱，有「綾、羅、綢、緞、錦」五種分類，面料不同，用料及用途亦不同。本次的「綾羅綢緞」篇，便由敦煌研究院特聘研究員李美賢女士，為東華三院李嘉誠中學、香港神託會培基書院、荃灣官立中學和順德聯誼總會鄭裕彤中學的初中生們作文化導賞，到位於南豐紗廠的六廠紡織文化藝術館，了解紡織和絲綢的歷史，並教導學生們如何分辨不同絲織物。

敦煌研究院特聘員李美賢女士是綾羅綢緞的文化導賞員（圖片由香港電台提供）

蠶食桑葉為主，故又稱桑蠶，蠶絲起源於中國，有五千多年的歷史，古人將野蠶馴養為家蠶，由蠶繭中抽取透明的蠶絲，成為絲織物的原料。蠶絲細長且質韌，纖維最細，又冬暖夏涼，易染色，所以以蠶絲製成的衣料備受歡迎。而「綾、羅、綢、緞、錦」五種織物，便是跟從不同織法不同樣式來稱呼的。

絲織物主要分為平紋和斜紋兩種紋路，經線和緯線簡單交織的為平紋，經線跨緯線較多，紋理亦有規則的，則為斜紋。「綾」是斜紋底跨斜紋花，觸手輕柔，光澤亮麗又保暖。「羅」字源自「羅網」，由經線互相交織纏繞而成，常見二經絞羅和四經絞羅兩種織法，多為夏衣所用，古語云「先敬羅衣後敬人」，便是由此而出。「綢」，又稱「綺」，是平紋底加斜紋花，質地柔軟，工序簡單；「緞」是經線跨度長的織法，色澤靚麗，但同「綢」一樣，都惧日光，接觸陽光久了會褪色，令色彩黯淡。至於「錦」，是色彩繁多的織物，加上金線則更為珍貴，故「錦」不從糸部，而從金部。各種織物的名稱和文化息息相關，都隱藏在遣詞造「字」的細微處。

而布料和絲綢、織和繡又有何不同呢?布多為綿或麻，光澤比絲差，故有「粗衣麻布」的叫法；絲則纖細、柔軟、光澤佳，故高級衣物則多用絲綢、絲帛。「織」的動作要在織機上完成，利用織機上的梭和筘，以不同的線「絲絲入扣」(即筘)，織就不同顏色的面料，密度高，亦十分精細。梭運行時來往飛快，轉瞬便逝，令人目不暇給，便有了「梭巡」、「穿梭」、「日月如梭」等詞的洐生。而「繡」，則需運用針和線，一針一針地在布料或絲綢上繪出圖案。

幾千年來，絲綢一直是中國文化的重要代表之一，早在絲綢之路時，更成為連接不同地域，促進中外往來的重要物品。文化考察結束後，初中生們努力運用所學到的知識，來面對各項遊戲挑戰。他們要現場判斷「綾、羅、綢、緞、錦」五種絲織物，並加以解釋，還要在限定時間內寫出跟糸部相關的漢字，最後更在剌繡老師鄭佳鴻的指導下，進行剌繡大比拼。一針一線下繡出的枝葉，給他們的文化之旅留下美好的印記。

「繚綾繚綾何所似？不似羅綃與紈綺。應似天台山上明月前，四十五尺瀑布泉……織為雲外秋雁行，染作江南春水色……異彩奇文相隱映，轉則看花花不定……繚綾織成費功績，莫比尋常繒與帛……」（2）白居易一首《繚綾》，寫出了繚綾的美麗與織者的辛勞。千匹綾上藏春色，萬縷絲中見風流。綾羅綢緞，每一種都有它悠久的歷史，每一塊都有它獨特的韻味，生活中的每一字一詞，都有它絲絲縷縷的縈繞。而這絲絲縷縷中，傳承了藝術，也傳承了文化。

（1） 詩句來源﹕李商隱《無題‧相見時難別亦難》

（2） 詩句來源﹕白居易《繚綾》

（圖片由香港電台提供，題目為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

香港電台電視節目《行走中的文化》帶領觀眾深入了解十個具代表性之歷史文化項目，逢週日晚上8時於港台電視31播出。詳情 : https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/culturewalk

