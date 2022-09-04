班馬夾心餅、貓咪高跟鞋？　馬來西亞藝術家巧手創出夢幻生物圖片

Ronald Ong年僅25歲，是一名馬來西亞圖片藝術家。他擅長將各種毫無關聯的物體跟動物組合在一起，創作出各種異想天開的作品，在網絡上具有很高人氣。



Ronald Ong曾表示，他是在一次無意間將一張香蕉圖片與鴨子圖片放在了一起，卻發現疊在一起的組合畫面十分有趣，不僅沒有違和感還非常有意思，於是便展開了將兩種不同物體進行拼圖組合創作的路途。

他將動物和與外觀顏色近似的其他物體拼接在一起，創造出各種各樣別開生面，但又沒有違和感的「新生物」。它們看上去不但非常自然，而且一點拼接的痕跡都沒有，令人賞心悅目。

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Ronald Ong創造了超現實的圖像混搭，巧妙地將動物與食物和其他意外物品融合在一起。從斑馬與一疊奧利奧餅乾混合在一起，到一隻以麵包為身體的狐貍，Ong奇怪的動物混合作品看起來就像直接從一個美味的異世界中走出來。

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Ong使用真實動物的照片，並將它們與看起來像是生物身體一部份的物品切割和拼接在一起。在一件作品中，他將一隻圓滾滾的刺蝟和一朵毛茸茸的蒲公英融合在一起，創造出一個混合的小動物。在另一件作品中，Ong將老虎的肚子換成了切片的柳丁，創造出動物的內臟是由甜美的水果製成的錯覺。無論Ong創造了什麼樣的照片組合，他正在進行的系列展示了他的俏皮的想像力和對紋理和顏色的敏銳觸覺。

Ronald Ong形容自己為「視覺創作者」。在他的照片裡擁有他對於風景，動物、藝術和生活的感受，這些創作靈感使他的作品就像在夢幻當中。

假如大家對Ronald Ong的作品感興趣，不妨對他的網頁、IG、Twitter了解更多。

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