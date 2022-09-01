為皇室而設的巴塞隆拿設計師椅　體現建築力學卻有違包浩斯精神？

「Less is more」——無數廣告用過的至理名言，是出自德國設計大師Ludwig Mies van der Rohe的設計哲學。家有一張Designer Chair，可以點綴家居，提升生活品味，其中一張聞名於世的，就是出自這位大師之手的「巴塞隆拿椅」（Barcelona Chair）。



巴塞隆拿椅（圖片來源：Knoll）

Ludwig Mies van der Rohe正如20世紀初大部分工業設計師一樣，本職都是建築師，而他是其中一位最著名的現代主義建築大師，他沒有得到大學文憑，卻因為眾多的傑出作品聞名於世，在30年代擔任了柏林時期包浩斯建築學校的最後一位校長，包浩斯設計中機能至上的精神在他的帶領之下發揮到極致，接下來要介紹的巴塞隆拿椅雖然有與之背道而馳之嫌，不過亦是流傳後世的著名經典設計。

Ludwig Mies van der Rohe（圖片來源：Knoll）

Ludwig Mies van der Rohe最初為德國的上流社會著手建築與室內設計，一戰之後社會不再盛行奢華之風亦倡導節約，於是大力推動新建築觀念，即是摒棄傳統建築上的花俏裝飾，改為以現代簡約及功能性為主。他早在1919年提出玻璃幕牆的大樓設計，於1929年舉行的巴塞隆拿世界博覽會操刀德國館，成了為人所津津樂道的簡約經典建築案例。

巴塞隆拿世界博覽會德國館及巴塞隆拿椅（圖片來源：Knoll）

上至建築，下至家具，皆體現出這位大師的形隨機能（Form follows function）概念，而且擅於建築設計方案的他亦將本來用於建築的理論應用在家具之上，他甚至說過：建築比起椅子設計簡單得多。可能因為建築是座落在地上不動的，相對起來也結實得多，但椅子要兼備實用性、耐用性、美觀、輕巧便攜，還要與各式各樣的家居環境配合。

圖片來源：Knoll

對於巴塞隆拿椅可以從兩部分來看，首先最驚艷世人的是其「X」型椅腳，把力學發揮得淋漓盡致，用最少的原料達到最大的支撐力，並且毫不修飾地將支架骨幹外露出來，於當時而言原來是創新之舉，也完美演繹出「Less is more」這一句話。

圖片來源：Knoll

「可惜」的是，這張椅子除了是特別為了巴塞隆拿世界博覽會生產，亦是專門為了讓西班牙皇室使用而設計的，所以坐墊的部分追求極致的舒適度，本來以用家為本是沒有錯，但要襯得起皇室成員的身份，用料也不能隨便，於是用上了山羊皮還要手工製作，成本不菲，這一點與包浩斯設計適合量產的原則相違背。

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無可否認地巴塞隆拿椅用料上乘，品質極高，設計亦體現出劃時代性，所以備受追捧而且被列入MoMA的永久館藏。現時由著名家具生產商Knoll所生產，品質亦貼近當年的程度，所以價值也不菲，一張普通款式索價七千多美元，如果毫不吝嗇地想為家居添置舒服至上的椅子，巴塞隆拿椅絕對是可以考慮的首選。