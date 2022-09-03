配角人生擂台物語素材大致相同　角色待遇揭示人性？｜湯禎兆專欄

《配角人生》的另一個看點，就是主角身後的女友。回到劇集來看，就即是伊藤沙莉的角色比嘉結。劇集也花了整整兩集的篇幅，去交代兩人的糾結。關鍵的場面是太賀飾演的主角松戶諭，開始稍有名氣後，有一次去京都拍戲，卻迷上了對手的女優。雖然兩人沒有發生甚麼，但他卻坦承腦中不能忘記對方，結果令兩人的關係陷入困局。但驚人的逆轉是，經過一晚的冷戰，比嘉結一覺醒來，決定仍然與松戶去註冊成婚——且表白即使以後仍會發生類近事情，同樣會一起走下去。

文：湯禎兆｜原題：配角身邊人



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以上的安排教我即時想起瑛太的《擂台物語》——同樣是一齣以配角為人物主軸的作品，他的「渣男」程度更遠較松戶嚴重得多。他飾演的村上一直是以食軟飯來度日，全靠女友佐藤江梨子支撐生計。一旦當女友的工作踏上軌道，他又嫉妒不已，不斷去女友的職場搞破壞，絕對是「渣男」中的「渣男」。兩齣素材大致相同的劇作，竟然有大同小異的配角身邊人安排，我覺得絕非偶然。進一步而言，我甚至認為也因為作品中的主角，肯定是現實中的配角，身邊人才願意誓死相隨——甚至她們也期望又或是看透此配角人生的未來，才會為自己的人生作出此抉擇。明白這重考慮，才可以體會到當中的人性觀察細微之處。

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