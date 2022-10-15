書商也要大數據｜日本出版社以AI判斷新書分配量　每年節省28億

日本出版社業者將共同合資創立的物流公司PubteX，希望透過數據分析減少退書率，並且降低每年高達500億日圓的退書成本。



日本丸紅商社、講談社、集英社、小學館等出版社業者共同合資創立的物流公司PubteX，將攜手協助出版社、代理商及書店降低退書量及高額的退書成本，讓傳統書本銷售可以更符合市場實際需求。

物流公司PubteX計畫在明年4月以前將統整出版社、代理商及書店的數據，並且將書本依照書名、作者、摘要、頁數、類型等逐一建立分類，之後即可透過人工智慧方式進行數據分析並加速出版業的數位轉型，藉此判斷各地區書店實際可分配書量，減少退書率，並且降低每年高達500億日圓（約28億港元）的退書成本，甚至可以達成節能綠化。

數據顯示，日本去年累積新書發行總數達17.6億本，而從書店等通路退還給出版社的退書比例約在30-40%，其中在退書過程中產生額外處理成本就高達2000億日圓。

隨著電子書越來越普及，使得更多人習慣透過手機、平板等閱讀載具觀看電子書，導致實際在書店內購買實體書本的人越來越少，但傳統書本銷售模式依然維持過往按照書店規模，或是依照發行商內部數據分配書量的作法，使得新書退回的數量，往往高於實際銷售數量。

PubteX也規劃在未來加入各書店對於新書預購量等資訊，或是將進行社群平台宣傳、翻拍電視劇或動畫之後的書本銷售數據變化量納入統計，藉此透過數據分析結果，使得日後書本分配預估可以更加準確。

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