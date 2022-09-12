逾千書店關閉不再是新聞　9地10位書店主的夢想、自救和關店之路

2022年，實體書店的倒閉已經不再是新聞了。據《中國實體書產業報告》顯示，2020年，中國有4061家實體書店新開面世，也有1573家書店關閉。



我們採訪了十家關張書店的店主，他們的店分別位於上海、北京、廣州、香港、武漢、眉山、拉薩、珠海。我們記錄了他們最初的夢想、中途的自救和關店的最後一刻。

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「開書店，做了最大的努力，但也做好了最壞的打算。」這是他們的基本共識。

1. 上海復旦舊書店

書店關閉，沒什麼大不了的，人來人往，潮起潮落。 張強 上海復旦舊書店店主

專營文史哲二手書

店齡：21年，2000年到2021年12月10日

藏書量：6萬冊

年營業額：30萬-60萬不等

原地址：上海市楊浦區政肅路55號



我從1999年擺地攤，到夫妻檔經營這家二手書店，22年了。我堅持做一個只賣書的書店，書店能活着，絕對是一個奇蹟。2021年年末，街道要做睦鄰社區，要求我們搬出去。

2021年12月10號，是個禮拜五，原是書店關張的日子。我在朋友圈裏發佈了關張的通知，好多好多讀者打電話給我，復旦、同濟的老教授、畢業生，外地來的，特別地不捨得，問我們能不能延遲2天。

快關張的那個禮拜，太多太多人，出來一個人才能進去一個人，每個人都來安慰我兩句，你一定要開下去，給我們打氣。還有個讀者很有心，把書店裏所有的書籍都拍了一遍拼貼在一起，做成了一張心意海報。現在，我把它掛在家裏。

關店之後，我找了一個新的地址，等疫情過後就正式開張，地點還是在復旦附近。

2. 拉薩天堂時光旅行書店大昭寺店

來來往往的人來書店，就相當於結交朋友，去結一個善緣。 老潘 拉薩天堂時光旅行書店大昭寺店店主

專營旅行類書籍

店齡：3年半，2018年到2021年10月

藏書量：2萬冊

年營業額：疫情前100萬，疫情開始後虧損嚴重

原地址：拉薩大昭寺旁



我10年前到的拉薩，那時候我32歲，遇到一所納布錯的貧困小學，那邊缺老師，我就留了下來。沒水沒電的條件，我做了一年多的老師，後來實在捨不得西藏就留了下來。

10年來，作為藏漂，我選擇了開書店這個行當。

一是因為情懷，二是我覺得開書店是一個利他的事業。我們用書店的收入，去資助公益項目。比方説，每年會有貧困學生來店裏打工，勤工儉學；我們安排在牧區小學的老師，只要他能完成一年的工作，校方的評價是好的，每個老師能在書店領到8000塊的補貼。

我們倒閉了20多家，也開了20多家，就永遠是開開關關的。

一個店打個比方投資100萬，經過三年，好不容易把這100萬收回來了，第四年就關了。突然就會發現我們只是完成了一個收本的過程，錢還沒來得及掙。養好了一個店，等稍微好一點的時候就不見了，書店就是這種現象。

2018年前，拉薩旅遊熱，一年有200萬遊客。當時開一個小店，它不一定會掙多少，但是一定不會賠。最好的時候，一天，一個店能進上千人，每年的營業額都能到100多萬。因為疫情來了，來拉薩旅遊的人，即使在5、6月份旺季，全部遊客只有2000人，跟過去差距不是一星半點。

疫情前，天堂書店在拉薩一共有5家店。疫情來了，虧損超過一年我就一定要關，於是我們迅速止損，關了4家店。大昭寺店，是其中一家。

大昭寺那家店，開業我們沒有慶典，沒有儀式，也沒有花籃，開門就開始接客了，關門也一樣安靜地就關了。關張那天，我們內部的人就喝喝酒吃吃飯慶祝，沒有人會難過，都很開心。

西藏是一個流動的城市。許多人來西藏，其實是想要另一種生活方式。

就像我們的員工，五湖四海的都有，他們在天堂書店打工，他要的是一種有別於大城市的，內心的平靜。今年可能是20個員工，明年就換了一批了。但是後年，可能其中有8個人，又會打電話問我，能不能回來天堂書店工作。就是一個大家族似的。

很多人都是帶着各種傷痛來找我，我就是一個知心大媽的角色。能夠聊上的坐下來，我都會請他們喝茶，送他們禮物。我現在攢了300本寫得滿滿的留言本，是10年來，每個店裏讀者的留言。

最近幾年生意不好，我就在抖音上發了一條，來不了西藏的朋友們，我給你親手寄明信片，一下子就攢了2000多個地址。我手寫都寫了10萬字，光郵票就一塊錢一張，幾千塊就這樣散出去了。

我們這10年來，發書店的會員卡，大概就發了有2萬張，但是真正借書看的人不足50人。我們想輻射到更多的本地人，於是在去年，我們開了一家專門為本地藏人服務的店，有1200平米，有藏文書籍、藏語電影放映，所有活動都是與本地人的生活息息相關。

但是以這家店為例，我們租金有50萬，人工也要50萬，那麼一年的成本就要100萬，也就是説每天要大概7000塊的流水，才能持平。上年冬天，我們每天賣的不到1000塊，相當於干賠。從上個冬天到5月份，我已經賠掉了50-60萬了。

但我還是在想辦法怎麼樣讓書店活着，而不是説一遇到困難就關閉了。10家不行，那就開1家，1000平米的店開不下去，就開100平米的，無論怎麼樣，它都會存在。

3. 香港精神書局西環店

現代化過程中，很多書在搬家的時候，就變成廢紙。 黃寶龍 香港精神書局西環店店主

專營多元化舊書

店齡：19年，2003年-2021年12月

藏書量：5-6萬冊

年營業額：收支平衡

原地址：香港西營盤德輔道西408號



精神書局的第一家店開在香港灣仔，是我爺爺從1958年開始營業。精神書局這個牌子，歷史已經64年了。2003年，精神書局開了一間分店到西環，一直是我爸爸和大伯在經營。

西環一向是一個新舊交替的地方，走在路上，會有一種舊香港情懷，時常見到文青去打卡。差不多30歲的時候，我從長輩手上接下經營西環店的重任。

2015、2016年，當時香港自由行很繁榮。我想吸引更多的人來店裏，嘗試了一種新的經營策略，我買了一批舊單車放置在店門口 ，出租出去，80塊租，還車的時候用40塊在書店裏選購。當時真的吸引了很多年輕人，每天光顧的人，基本50到100人。那段時間，也是收入最好的。

我們的鋪面沒有什麼高科技，就是全靠人腦去記，哪本書在哪裏，哪本書多少錢。有些讀者專門來找書，就寫一張memo紙貼在我們牆上，常年都有40多張memo紙貼在上面。

有個讀者託我幫忙找梁啓超的《飲冰室全集》，我跑到台灣省才幫他找到，後來知道，原來是幫他的爺爺找的。每次説起來，我都起雞皮疙瘩。因為開舊書店，其實是一種情懷。

我們在西環，見證着地鐵的興建，還有周圍店鋪的更替，還見證着小讀者的成長。那時候有個小讀者，經常來「打書釘」，從下課來看書，吃完飯又回來看書。慢慢她從看小朋友書，到看文學的書。

疫情的時候，我們幾乎是沒有收入的，但是我們都選擇捱一捱。我們賣的書定價都比較低，10-200港幣一本，相對於新書已經很便宜。那麼多年，基本都是收支平衡。

2021年年底，業主要收回鋪面，我們不得不面臨關門。我們書店能陪伴讀者那麼多年，其實很不捨得，但是的確要跟西環店講拜拜了。

但很巧合的時候，我在店裏的memo紙上看到一個讀者給我的留言，説可以把他的店面租給我，我馬上聯繫他，很快就談洽了這件事。

雖然租金貴了1-2成，但是起碼不用真的倒閉，我們也很開心。結業的時候，我們告訴大家要搬去灣仔活道14號。周圍的街坊會拿一整個蛋糕、煲糖水，歡送我們，很窩心。

現代化過程中，很多書在搬家的時候，就變成廢紙。我們賣二手書的，可以用這種方式去保育圖書文化，我覺得很幸運。

4. 廣州荒唐書店

書店營收才200塊，所有收入只夠交店面的水電費。 楊春風 廣州荒唐書店店主

專營二手藝術、文學書籍

店齡：1年，2020年10月到2021年11月

藏書量：3000冊

年營業額：約3000元

原地址：廣州市海珠區江南西杏園小區



疫情期間，我們書店開張了。別人都覺得矛盾，但是我就選擇了在一個動盪的時間，做點想做的事情。

我是一個紋身師，我快30歲了，開一間書店，相當於是對我工作那麼多年的獎勵。所以荒唐書店對我來説，不是一個掙錢的工作。我用做紋身賺的錢，來養這家書店。

小時候我就發現二手書是個好東西，非常便宜，5毛一本，最貴的就2塊錢。我去挑的時候，也可以看很長時間。二手書店是亂放的，隨便翻。只要我打開看，就會看到意料之外的東西。

有時候看到舊書，想到我小時候，或者我爸媽小時候的樣子。有些書裏還會有筆記、便籤，上海80年代的門票，很像穿越。所以我就選擇開一家二手書書店。

我花了很多的心血，店面的裝修、陳設，每本書的挑選，到每一天守着那個店。但是我不像守着這個行業的人。我開的時候，就想着它是會關的。

開店一開始很慘淡，一天能見到1個人，就很稀罕了。

其中我還是遇到很感動的事情。有一天，一對爺爺奶奶進來了，穿得很斯文乾淨，走路很蹣跚，看了很久，買了一本上個世紀初的書。過了幾天，另一位奶奶來了，她這次來找另一本書，還打開視頻，跟爺爺通電話，最後我幫他們找到了那本書。

對於年輕人，來二手書店可能是情懷，但是對於年紀大的人來説，在實體店買書，這是一個日常。

我的店簽了1年多，房東問我還續不續租。我考慮了2天，決定關店。最多的時候，一天能賣20本書左右，一本書我就掙個10塊錢，收入基本是一個月200-300元，基本上只夠交店面的水電費。

在關張的前一天，在門口貼了一個公告，完全沒有做預告，沒有做有儀式感的東西。各種實體的店關張，沒必要再去徒增離別的情緒。

雖然這個店是關張了，但是我並不覺得自己是失敗的。我知道了有很多人的想法跟我是一樣。開這個店讓我知道了，如果按照我的設想來開店，它沒有我想象中那麼慘。

我用我的愛好和我能做的事情，也讓沒那麼做的人，覺得這件事情其實是有可能性的。

5. 武漢百草園書店

我們都是書店病人，在熱愛與現實之間備受折磨。 老王 武漢百草園書店店主

專營國內一線出版社人文社科圖書

店齡：11年，2010年3月22日-2021年5月30日

藏書量：4、5萬冊

年營業額：剛開始10幾萬，最好的時候能達到100萬

原地址：武漢市洪山區桂元路5號陽光碼頭



我們關店的時候，有央視、獨立的紀錄片團隊來拍攝。後來在央視9套播了，獨立的那部紀錄片還參加了廣州國際紀錄片節。

很多朋友發消息告訴我「百草園」上熱搜的消息，它是我11年的心血。

我從大學畢業後，過了半年，就開了書店。剛開店的2011年到2012年，當時電商剛起來，價格戰打得很火熱，書店倒閉得非常多。2013年，興起了複合書店潮，全國的書店遍地開花。但百草園在2014年前，都是虧錢負債的。

後來2015年、2016年，經營狀態都很好，2015年甚至達到了100萬的營業額。畢竟已經堅持了3、4年，我們跟讀者也熟絡了。

2019年年底，疫情開始，我在武漢首當其衝，壓力很大。到2021年，房東也開始清退書店，強行斷電一年半。最後一年，都是「黑暗」當中營業。讀者來店裏，拿着手電筒，抹黑着在裏面找書。

最後一個月，清倉處理，每天很多人來看，有漫畫家為了和書店告別，特地趕來給讀者無償畫像，還有最後將剩餘圖書全部打包買走的神秘朋友……我不喜歡搞悲情化的形式，門一關就結束了。

書店的意義並不在於一本書賣多少錢，它也應當是人們精神棲息地的一部分。「書店不死」不是信念，不是奢望，而應該成為事實。我正在籌備另一家新的書店，所有事情都在進行中。

6. 北京參差書店

我做了最大的努力，但也做好了最壞的打算。我也很幸運能有這段開書店的經歷。 八月 北京參差書店店主

專營文史哲書籍

店齡：3年，2018年11月25日到2021年12月31日

藏書量：5000冊

年營業額：不夠交房租

原地址：北京市海淀區五道口、昌平區回龍觀龍躍街



2018年我從出版社離職後，開了一家書店。我想開一家靠書盈利的書店，能靠我篩選的書運轉下去。當時身邊99%的人都勸我不要開。我父母也懷疑我讀書太多變成了書呆子。只有一位朋友支持我，還跟我一起湊了20多萬的啓動資金。

我當過書店店員、做過圖書編輯、學過市場營銷，當時，我信心滿滿。開起來後，每天光顧的人不多，有時候幾個，最多不過十幾位，還有路過的。收入有時候幾十塊，有時候幾百塊，當然也有掛零的情況。但是五道口的租金要1萬，加上其他成本，一個月基本要用2萬。

當線上營業額超過總營業額三分之二，且房租佔據了一半以上的成本的時候，我把書店從五道口搬到了租金相對低廉的回龍觀，同時也進一步發展線上的業務。但是仍然經常一連幾天沒有營業額，還要面對採購、租金等各方催款的壓力。最後，我考慮再三，還是決定關店。

快關店的時候我收到很多人給我寫的卡片和信，很多大段大段的留言。如果不關店，我都不知道書店曾經給大家帶來了那麼多美好。我給讀者回覆最多的話是：值得了，謝謝。無論如何，我還是短暫地完成了我的夢想——為了人與書的相遇。現在，又重新做回了編輯，繼續向前走。

7. 廣州1200bookshop中信後街店

書店提前的關張，是一種解脱。 劉二囍 廣州1200bookshop中信後街店店主

專營文史哲類、經管類書籍

店齡：4年，2016年到2020年5月31日

藏書量：1.2萬冊

年營業額：180萬不等

原地址：廣州市天河區中信大廈BM層



中信店是我們開的第4家店，面積有300平。從2020年2月份疫情來襲，一直到4月，幾乎沒有營業額。它的店面在市中心，租金不便宜，疫情的時候業主一分錢沒有給減免。

再繼續開下去肯定是穩虧，我們面臨的是虧多少的問題，所以決定把它給關掉了。

關門的時候，我們舉辦了「一個書店決定去死」的活動，貫穿了整整1個月，一個月的圖書賣了100萬。

每天限額300個名額，一是打折很便宜，來薅羊毛的不少，二是很多人確實是帶着不捨的情意來送別它，那一個月每天都有很多人來。

我以前也關過書店，中信那家關得應該算是轟動性的。

幾年前，我的觀點就是少掙點錢沒問題，賺到開心，是吧？現在是活不活得下去的問題了，都活不下去了，就沒有資格去談論更多的情懷和什麼社會價值。

其實關一家店，並不是走下坡路，對我來説，縮回拳頭是為了更好地打出去。

因為一旦出現經營不善，煩惱很多，你要時刻擔心怎麼去救它，其實很費腦子的。過去我開的第二家書店，因為租金高關門了。第三家書店，則是房東之間起了糾紛，我們必須關。

對我來説，開書店就像我養了一個很好的寵物，最後它可能離開了，但是你不會後悔，你養它，你還帶着感情地送別它，跟它的相處中我也有一些獲得感了。

就像我給書店辦的那個「葬禮」，面對殘酷的現實，我也心安理得了。

8. 珠海21h書店

開書店這4年，也是我成長的4年。 李永恆 珠海21h書店店主

專營社科類入門書籍

店齡：4年，2016年10月到2020年10月

藏書量：1500冊

年營業額：約10萬不等

原地址：廣東省珠海市中山大學珠海校區旁



王小波説：「那一天我二十一歲，在我一生的黃金時代，我有好多奢望。」同為二十一歲的我，也奢望着開一家書店，完全沒有商業經驗的我，原本以為就只能開個半年一年。怎知，能撐到我畢業那年，才關閉。

最開始的時間裏，是虧錢的，但大家經常在這裏舉辦各種通識、青年活動，一天也能賣個5-6杯飲品。通過活動，書店慢慢被人熟知，在校區範圍也獲得了關注。

疫情襲來，書店也受到了影響，但不是非常大。那時候我已經在廣州繼續讀研究生了，就是麻煩我的夥伴們幫忙照看，會讓我覺得非常麻煩大家。

在2020年4月23日，就是世界閲讀日那天，宣佈了希望結業這個消息。後來書店還是延續了半年。半年內，書店曾經由小學生來經營，希望能夠通過這種形式讓理想主義傳播。

再到了十月的時候，我們辦了最後一次的活動，努力把書店能賣的都賣出去了，也真正意義上離開了那個地址。

現在回想起來，開書店是一個非常衝動的決定，但幸運的是在一個勇敢仍會被人讚美的年紀。

9. 大理作品書店

關張後，我把書架放到我的新家裏，感覺書店還在的樣子。 黃濃濃 大理作品書店店主

專營純文學、藝術書籍、兒童繪本

店齡：5年，2017.2月14日-2021.10.9

藏書量：不到3000本

年營業額：從2017年的10萬逐年遞減

原地址：雲南大理銀蒼路60號



2016年，我們從大城市移居大理，需要有一個駐點。因為我們喜歡買書和讀書，於是在古城找了一個店面，開書店。

剛開店時，正值大理的旅遊最旺的那幾年，店面不大，15平米，還有一個露台，有賣飲料。我們舉辦了一個3小時挑戰讀書活動，不看手機，只允許在書店裏看書。

最好的時候是第一年，來的人很多，很興旺，一年收入10萬左右。2018年開始我們自己不在店裏，去了別的城市工作，請了義工看店。我們走了之後，店裏銷售開始下降，收入幾乎減半。

回到大理，正是2020年初，疫情開始了，我妻子也懷孕了。大理封控了一段時間，書店也沒人光顧。經營書店，變得很有壓力。我跟我妻子的拉扯，直接體現在書店那裏。我代表理想的一方面，她代表現實的一方面。

到2021年，孩子漸漸長大，我們也沒有精力運營書店了，最後我們決定關張。開張那天是我妻子的生日，關張那天是我的生日，算是一個紀念。

在朋友圈裏，發了我們要關店，有些讀者比我們還難受，我的朋友就因為這事，當天晚上自己喝得爛醉。我們選書比較個人化，書店裏的書都是我們自己很喜歡的，到後期，那些書賣不賣都關係不大。

後來，我把書店的書架放到我的家裏，感覺書店好像還在的樣子。

10. 眉山鹹魚書屋

曾經信誓旦旦地説要開100年，結果沒能堅持過10年。 二毛 眉山鹹魚書屋店主

專營文史哲類人文書籍

店齡：8年，2014年1月到2022年3月

藏書量：約1萬冊

年營業額：夠交房租，不夠人工

原地址：四川眉山仁壽



我從2013年底籌備了自己的第一家書店，在四川眉山的縣城裏。當時我剛剛大學畢業還不滿21歲，借了2萬5就開幹了。

這些年經歷了電商的洗禮，房東的各種刁難，結婚生子的考驗，股東的更替……疫情的影響下，生存變得更加的艱難。在開店第8年，我們還是決定關店了。

我也不想説太多苦情的東西，就分享一下我作為獨立書店店主的經驗吧：

1. 先考察下本地市場，偏向於哪類人羣，自己的特長和資源偏向哪類人羣。針對不同的羣體制定不同的店鋪設計方案。主要的客羣分為：學生、白領、機構客户。

我們這種家裏沒礦的不要妄想把所有羣體都抓住，這種是大書店、大資本來運作的。我們把一個顧客羣體做精，才能活。

2. 根據顧客羣體，來設置業態。現在「書店+」的模式挺火的，在書店本身上面加上文創，咖啡甜點，現在還有加上住宿的。因為書店是個包容的業態，可以是人間百態。所以不要把自己框死了，多思考下跨界結合。

比如我擅長做學生羣體，我就圍繞學生的愛好，來做商品做文創，就捨棄了食品這一塊。

3. 控制成本。開店前，要算營業額的上限和下限，而營業額和客單價和客流量有關。

我自己開的鹹魚書店，平均每天進店不會超過15個人，平均買2本書，而書的利潤平均是一杯奶茶的錢。生意好的時候，一天也就100到200的利潤。但真實情況，週一到週五，基本沒人進來，只能靠週末。如果僅靠這兩天的銷售支撐，那就有很大的不確定性了。

有一句話「諾大一個深圳養不活一個誠品」，租金和人工是第一衡量的東西。

房租最好不要超過5萬一年。書店不需要選過好的位置，建議選公寓，或者城市老舊小區，或者門市前面有不算租金的空地，把高租金門市的錢拿來推廣營銷不香嗎？自己有地的除外。

4. 書店的渠道有很多，比如當地的圖書批發市場，針對成都地區的就是四川書市。書市裏關於少兒書籍批發在4折左右，暢銷書籍平均在6.2折左右，這是傳統的拿書渠道。（但是電商興起之後，批發市場的折扣還不如網上的折扣。）

一般的獨立小書店，拿書不多的基本都在網上購買，抓住讀書日、618等放券的日子，同時用幾個賬號操作拿書。網購圖書有個很大的缺點是很多好書不參加活動，還是9折左右。

如果對自己業態比較清晰的，可以繞過電商 ，直接聯繫出版社，但是有起批金額：比如讀庫、新興產業出版社的圖書就在5.5折左右，讀庫的圖書網幾乎不打折，但是質量真心不錯。

如果是購書不多的店，像咖啡廳、水吧、茶館，又不侷限於新書，可以去多抓魚等二手書平台購買，二手市場也可。

5. 想要店鋪良性運轉，必須要堅持不懈地推廣。開店不只是把門打開就行，店內店外、線上線下的推廣，都很必要。比如日常的沙龍活動、讀書會、作家簽售會、音樂會、觀影會等等，都可以配合銷售的活動，你需要有一個能夠吸引、留住顧客的東西。

現在有不看書的人來到書店，就喜歡這個氛圍，想參加你有意思的活動，認識有意思的人。我統計了一下，在我們店裏認識成為情侶的有10對，結婚的有2對。

如果你真心喜歡書店，用心去做，要相信自己，不會差到哪裏去。

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