貓主子融入風景插畫超療癒　馬來西亞畫家簡約風格巧妙「躲貓貓」

林行瑞（Lim Heng Swee）是馬來西亞一位插畫家，以溫暖療癒的貓咪插圖《貓咪風景》（Cat Landscape）及生活小趣味插圖《每天塗鴉》（Doodle Everyday）系列而聞名。



林行瑞（Lim Heng Swee）是一位馬來西亞插畫家。（圖片擷取自：limhengswee IG／Credit：Lim Heng Swee）

林行瑞的筆名是「ilovedoodle」，「Doodle」即是塗鴉隨畫。他的口頭禪是「Doodling A Smile」，希望透過插畫讓人們在日常生活中有更多地微笑。目前他是一個美麗妻子的丈夫，兩個可愛孩子的爸。每天和喜歡的人在一起，做自己喜歡的事，過簡單的生活。想以自己僅有的天賦，為地球的臉塗鴉微笑。

事實上，林行瑞跟其他從小接受藝術薰陶的畫家不同，他的前半生跟藝術完全搭不上關係。他主修機械工程，畢業後便順理成章地成為一名工程師。不過沒過幾個月，他就辭職了，以透過自學的繪圖技術，成為一名全職藝術家。

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最初，他並不知道哪裡有人需要插畫師，所以他翻閱了一些雜誌和報紙，看到裡面沒有任何插畫。他主秀研究它們當中所缺乏的東西，並向這些出版物中的每一點提出建議，並為他們畫了幾張草稿和插圖，向他們展示自己的想法及風格。他透過這樣的方式，得到不少工作，展開自己的藝術生涯。

不久之後，林行瑞打算到英國「工作假期」一年，希望期間能夠繼續畫畫謀生，於是，他在網上搜尋插畫師工作的機會。最後，他發現美國知名創意設計公司Threadless公開募集T恤設計，獎金高達2000美元。其後，他在Threadless上創作了很多插畫作品，更榮獲2009及2011年「Threadless年度設計師獎」。可是，過了兩年後，他發現自己的創作變得以Threadless客群主導，漸漸迷失方向。因此，他斷然跳出舒適圈，創立屬於自己的插畫品牌「ilovedoodle」。

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在《Cat Landscape》（貓咪風景）系列中，他以簡約線條、淺柔配色為主，把貓主子的懶洋洋、悠然自得的身影，自然融入在花葉、山巒、河川、波浪、日出、落霞等景物當中，伴隨貓咪無處不在，插圖散發著一股安詳治癒的感覺。在《貓與植物》（Cats and Plants）系列中，他巧妙重現貓咪「躲貓貓」的本性，把貓咪收藏在各式各樣的植物背後，跟讀者展開一場場輕鬆的玩笑。

假如大家對林行瑞的作品感興趣，不妨前往他的網頁、IG、Facebook、Twitter了解更多。

【馬來西亞插畫家林行瑞的「Star War躺平」系列】