《大狀王》取材粵劇《審死官》　清代推理審案故事搬上音樂劇舞台

記得《九品芝麻官》中吳啟華的角色方唐鏡嗎？這次方唐鏡走出熒幕，進入音樂劇世界。原創粵語音樂劇《大狀王》籌備三年，將以現代音樂劇形式呈現清朝廣東狀王的公堂審案故事。



《大狀王》宣傳圖片（圖片由西九文化區提供）

吳啟華在《九品芝麻官之白面包青天》中，飾演陰險賤嘴狀師「方唐鏡」。（影片截圖）

說到審案題材劇目，許多人會想起百老匯音樂劇《律政俏佳人》，但這次《大狀王》就融入中式元素，取材粵劇《審死官》，以廣東話音樂劇演繹清朝傳奇人物故事。方唐鏡是清朝末年「廣東四大狀師」之一，狀師也就是現代的辯護律師。在民間傳說，方唐鏡一張三寸不爛之舌擅長顛倒黑白，又與衙門勾結欺壓百姓，常以刁鑽精怪的形象出現。

《大狀王》故事講述廣方唐鏡助紂為虐，多行不義，終於惹來厲鬼纏身索命。方唐鏡為求活命，被鬼魂阿細牽著鼻子，替阿細的心上人秀秀翻案。二人一鬼踏上旅途，從憎恨到原諒，在追尋公義的路上救贖自我。

劇目著名組合高世章及岑偉宗作曲作詞、張飛帆編劇，方俊杰執導。既然故事講狀師，難免有公堂對薄場面，涉及大量審案資訊如證物、供詞、罪狀等等，看高世章及岑偉宗組合何以將信息量爆炸的對話，以符合廣東話音律的方式融入音樂劇敘事，會是這次《大狀王》看點之一。

往常音樂劇籌備時間緊湊，一般一年的準備時間已經能算是時間充裕，這次《大狀王》提供三年作曲寫詞，兩年時間孕育劇本，相對其他音樂劇有更多調整時間。《大狀王》也參考英美商業劇場做法，在2019年率先進行預演，四場演出均全院滿座，期間觀眾意見亦被納入創作團隊修改考量。劇目原本計劃2020年進行正式公演，其後因疫情延期至本週五正式開演。

【演出地圖】



【演出詳情】

劇名：大狀王

地點：西九龍戲曲中心大劇院

日期： 2022 年 9 月 9、11、13、15 至 17、19、21 至 23 日 晚上 7 時 45 分

2022 年 9 月 12、18日下午 2 時 45 分

