網上瘋傳破蛋衝擊視覺　日本食品模型曾帶動飲食文化卻恐怕會式微

近日網上流傳一些掉到地上的破蛋、打瀉了的罐裝飲品等等衝擊視覺神經的圖片，然後發現其實這些都只是充滿玩味的食品模型，原來是日本元祖級食品模型廠商「岩崎株式會社」所生產的作品，其Twitter帳號不時上載有關的圖片供大眾分享。



每次到日本旅遊，在很多餐廳的門前都會見到這些幾可亂真的食物，到底世界上第一件食品模型是甚麼？日本的食品模型文化又是如何得來的？



圖片來源：岩崎株式會社

日本是一個美食天堂，吸引到世界各地的遊客前來「覓食」，食品模型於其中擔當重要的角色，在餐廳門前雖然擺放了菜單，但對於不懂日文的遊客而言幾乎沒有意義，當然加入圖片示意是最簡單的方法，但創意十足的日本人又豈止於此，用上食品模型除了可以輔助菜單，食品模型像真度極高，甚至比原本的食品顯得更亮麗吸引，令人食慾大增才是它的真正意義。追溯到食品模型發跡的30年代，對於當時的飲食文化發展有莫大影響，透過食品模型，即使是身在日本何處廚師及餐廳都可以「照辦煮碗」地複製出來自其他地方的美食，即使並非親身傳授食譜都可以將各地料理發揚光大。

可能有些朋友會好奇，到底這些用心製作的食品模型是如何研發出來的？就要說到「食品模型」之父岩崎瀧三，也就是現今最大的食品模型企業岩崎株式會社的始創人。於1932年，岩崎的家人不小心把蠟油滴在地上，令岩崎想起滴在水裡的蠟會在水中幻化成花朵的模樣，蠟會隨溫度變化而改變型態，在水中可以任意塑形，經過精心製作可以造出形態萬千的模型，而他的首個試作品，就是參考妻子製作的茄醬蛋包飯，及後他開設了工場製作更多的食品模型。不過因為蠟製的模型始終經不起高溫，於是又研發出以塑膠為原料的技術。

岩崎瀧三（圖片來源：岩崎株式會社）

岩崎株式會社的本部及岩崎的故鄉位於郡上八幡，現時成為了生產食品模型的重鎮，不過也只有十家工廠就包辦了全日本八成的食品模型，當中尤以岩崎株式會社為龍頭，基本上現時在日本並不存在有力的競爭者，因為僅次於他們的廠商也只有其規模的十分之一，而岩崎株式會社的年收入高達50億日元。假若遊客到訪該地，也可以走進他們的工廠體驗食品模型的製作工作坊，在其網站可以找到相關的詳情。

日本首件食品模型為蛋包飯（圖片來源：岩崎株式會社）

時至今日，食品模型的重要性已經大不如前，因為很多餐廳都已引進電子菜單，基本上也設有多種語言，而且手機翻釋也十分方便，而懂得日文的朋友也愈來愈多。食品模型的功能性和需求大減，可是製作的成本卻不減。因為要製作出像真度尤勝於真品的模型，需要資深的職人花上大量時間製作，往往其價格比起原本的食物高出數十倍之多。據說各種日本傳統食品當中，以魚生及壽司難度最高，因為要模仿到魚生的新鮮色澤並不容易，而且米飯更需要逐粒砌上，要成為大師往往花上十年以上的時間。現在的餐廳為吸引客戶經常更改菜單，為了與時並進，岩崎現時採用出租形式多於直接出售，也能減輕餐廳之負擔，同時多舉辦展覽，以及剛才提過的工作坊，希望能夠將此門傳統工藝傳承下去。