楊照：三島由紀夫對於男色的壓抑式迷戀　投射在《禁色》的悠一中

【藝文編按】三島由紀夫本名平岡公威，曾三度獲得諾貝爾文學獎提名，在美國享有「日本的海明威」之稱。戰後日本社會氣氛壓抑，同性戀不被社會接受，三島意識到自己對男色的迷戀，卻無法在現實中滿足慾望，只能投射於文學當中，其作品《假面的告白》、《禁色》、《青色時代》等皆有露骨的同性戀描寫。

在禁忌的環境下，他亦將這種執著變成肉體的磨練，中年投入劍道訓練，打造自己渴求的身體，自此對他人的愛戀轉化為自戀。然而，自我的重新塑造也給他帶來不安與懷疑，這種掙扎也反映在他的作品當中。本文摘取自台灣作家楊照《追求終極青春：三島由紀夫 》第七章中的〈禁忌的同性之愛〉以及〈「像樣的」男人與贗品意識〉，仔細探討三島由紀夫在作品中的自我投射。



三島由紀夫與細江英公合作的「薔薇刑」攝影作品（資料圖片）

禁忌的同性之愛

日本一直都存在著巨大的社會控制能量，沒有人能自外於這個網絡。三島由紀夫在日本的社會環境中，長期有著身分不明的曖昧潛在悲劇性質。他從小是一個不像男生的男生，無論在身體或心靈上都相對脆弱，別說要在體育活動中得到成就，往往甚至根本無法參與。這種性質清楚地記錄在他自傳性的小說《假面的告白》裡。

他很敏感，能夠感受別的小孩感受不到的刺激，也就會感受到別的小孩感受不到的傷害。成長中他累積了很多痛苦，為了逃避凸顯自己的脆弱，所以到文學中尋找庇護，藉由人家肯定他的文學成就來取得安全感。

三島由紀夫從小就開始接觸藝文。（Wikimedia Commons）

連他和文學間的關係都帶著緊張：文學一方面讓他被世人看到，另一方面又讓他得以躲避。人們透過文學認識了三島由紀夫，卻也因而忘掉了還有一個原來的平岡公威。從小他得到的周遭大人評語總是：這個孩子怪模怪樣的，但寫出來的東西卻很厲害。

他的「怪模怪樣」就包括了特殊的性傾向。他很早就發現自己迷戀男色，尤其是男性陽剛的肉體對他形成了最大的吸引。受到日本社會的壓抑，他的性傾向表現為迷戀男色，卻不曾真的和其他男人有愛情或肉體關係。而且他還刻意維持了「正常」的婚姻與家庭外表。他一直讓對於男色的渴望保持為文學上的想像，而不是現實生活的反映。

1950年出版的三島由紀夫《假面的告白》（新潮文庫）

從《假面的告白》到《青色時代》到《禁色》，他的小說中對於男同性戀有很露骨的描述，但那似乎正是因為不能在現實中尋求男色滿足，而在文學裡進行的發洩，用想像書寫來滿足對於男色的迷戀，才能維持自己的「正常」生活。

他到了三十歲之後去練劍道，認真打造自己的身體，又和一位也迷戀男色的攝影家細江英公合作拍了一系列照片，取了「薔薇刑」的標題，主視覺照片中三島由紀夫嘴巴含著一朵薔薇，意象極為詭異。

三島由紀夫帥氣的面貌和壯碩的模樣，永留於細江英公寫真集《薔薇刑》。（網上圖片）

三島由紀夫小時是一個虛弱的男孩，反向崇拜和自己完全不一樣的男體，類似西方古典雕塑中的那種體型。小說《禁色》中出現的悠一，正是依照這種典型描繪出來的，高大、輪廓清晰、在健身房中鍛鍊出的體型，女人會對他的外表立即眩惑癡迷，可是偏偏他不愛女人，他最愛的是由自己的身體所象徵代表的那種男人。

悠一的態度也是這段時期三島由紀夫的態度──無法去愛戀男色對象，就將那樣的禁忌情感轉成自戀，努力將自己打造成原本羨慕追求的那種身體外貌。原本的衝動是向外尋找彌補自身匱乏的補償，現在轉而向內去創造、加強自我男性陽剛性質，於是愛戀者與被愛戀的對象合而為一。

《禁色》中的檜俊輔本來喜歡和女人勾勾搭搭，喜歡誘惑美少女出遊，但到後來他的慾望也隨著對自身匱乏的認知而改變了，最嚴重的匱乏是自己的青春不再，於是他愛上了悠一，以悠一為自我男性青春的補償。

《追求終極青春：三島由紀夫 》書封（麥田出版）

書名：追求終極青春：三島由紀夫

作者：楊照

出版社：麥田出版



「像樣的」男人與贗品意識

三島由紀夫決心將自己塑造成年輕時會羨慕、愛戀的對象。堅忍地上健身房，堅忍地鍛鍊劍道得到長足的進步，發揮了極為驚人的意志力。劍道和武士道結合，特別強調承受痛苦的紀律。人到中年還能在劍道上有成，從精神分析的角度看，那可能是被壓抑的性慾轉型迸發出的力量吧！

三島由紀夫

遲來地，三島由紀夫成為一個「像樣的」男人，以非常男性的模樣呈現在社會集體眼光中。在此之前，他躲在文學作品背後，作品受重視給他帶來不安，害怕站出來時被人家質疑：寫出這種作品的竟然（果然）是瘦弱、蒼白的人啊！將自己重新鍛鍊出「太陽與鐵」的外表性質之後，文學不再是逃避的遮障，相反地，他藉由文學吸引目光，享受其他人對他的羨慕，轉成更大的自戀動力。

經過這樣的轉折，三島由紀夫的自我認知改變了，卻也帶來了新的困擾。他畢竟是一個稱職、有品味、也有嚴格自我要求的小說家，他不願、甚至不能寫膚淺的小說內容，小說必定要挖掘人的心理內在，擺脫表面的單純描述，去追索別人看不見之處的掙扎與懷疑。

表面上，他變成了陽剛的男人，但文學的追求卻又使得他無法不去凝視、不去挖掘自己的掙扎與懷疑。尤其是他的成長過程，他和男性氣質、男性角色的搏鬥，在心靈上留下了許多掙扎與懷疑。他無法擺脫這份不安全感：新的陽剛形象是真的嗎？自己真的擺脫了孱弱，還是孱弱才是本質，或許自己只不過忍耐了一切，純熟了演技，能夠騙過夠多的人？

三島由紀夫不只是小說家，亦是劇作家、記者、電影製作人、電影演員。

這就牽涉到《天人五衰》的主題：贗品意識。《豐饒之海》的輪迴故事設定了四次轉世有四種不同人格特性，從貴族感性青年松枝清顯轉世為莽撞帶有強烈理想衝動的飯沼勳，再轉世為激發情慾的少女月光公主。到第四世，更戲劇性的變化讓主角變成了一個庸俗的人，庸俗是他身上最大的特色，也呼應了戰爭結束後的日本社會。

然而從寫飯沼勳和寫阿透，我們可以清楚感覺到三島由紀夫的偏愛，他當然認同前者而對後者感到不耐。依照設定，這麼一個龐大的輪迴故事將會結束在阿透身上，三島由紀夫愈來愈感到難以忍受，於是做了一項重大改變決定──要讓本多繁邦懷疑阿透也許是假的，不是真正輪迴轉世，而是被誤認的贗品。

1970年11月25日，三島完成《豐饒之海》第四卷《天人五衰》的文稿，動身前往自衛隊基地，最終因意圖發動政變失敗而自盡。（網上圖片）

如此而給他自己的寫作過程帶來了高度危險。在那半年多的時間中，他等於每天活在對於假冒與贗品的思考中。一邊寫假冒的阿透，一邊不得不隨時意識到另一個假冒男人、假冒陽剛的自我，進而懷疑《豐饒之海》小說裡的認同與投射，會不會也都是假的？

（本文獲麥田出版授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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