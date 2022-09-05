《Nevermind》封面嬰兒逾三十年後控告兒童色情　Nirvana勝訴！

Nirvana《Nevermind》於1991年發行，被奉為搖滾經典之一。



時隔三十一年，唱片封面中的裸露嬰兒近日對Nirvana提出兒童色情控告，指封面為他帶來「永久情感創傷」 ，但被判敗訴。



《Nevermind》封面中嬰兒名為Spencer Elden，現年31歲。他在指控中強調，Nirvana「故意」使用有「兒童色情」嫌疑的照片，從中獲利逾千萬美金。他的律師指出唱片封面有意放大嬰兒下體，而他向美金伸手的畫面則讓人想起性工作者行為，故稱照片為他帶來「永久情感創傷」，「嚴重影響他的正常生活」，需要「醫療及精神治療」。封面攝影師Kirk Weddle、Nirvana前成員Dave Grohl與 Krist Novoselic，以及Kurt Cobain遺孀Courtney Love均在被告人之列，他向每位被告索償至少15萬美金。

Nirvana的法律團隊則反駁Elden在多年來一直享受作為封面人物，不僅曾售賣由自己簽名的《Nevermind》，更於2016年重演唱片封面，有充足證據證明Elden並未受到所謂創傷。

Spencer Elden重新拍攝《Nevermind》封面照慶25周年紀念，不過有網友嫌他無全裸上陣，還原度不足。（Facebook圖片）

在裁判書中，法官表明案件已超過十年控訴期，故Elden提告失效。其法律團隊質疑判決，指這種法律條文解讀無法有效保護兒童色情受害者：「在現時的法律邏輯中，加害者只需要等待控訴期過去，即可無限傳播兒童色情物料。」並補充：「相關物料仍在不斷傳播中，他受到的創傷不會因為年齡增長而淡去。」

照片在1991年拍攝，Elden的父母當年曾收到200元美金作為報酬。《Nevermind》現已賣出超過3千萬張，是全球最為暢銷的唱片之一。