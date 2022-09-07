貓店長｜貓咪魅力席捲街頭小店！　荷蘭攝影師捕捉另類中國風景

有一個關於貓咪的有趣討論：究竟是人類馴化了貓咪，還是貓咪馴化了人類？

文：moom bookshop｜圖：《Shop Cats of China》



Marcel Heijnen《Shop Cats of China》（圖片來源： https://moom.cat/l/jVjnlq）

當一隻毛茸茸的貓咪緩步走向我們，接著瞬間路倒在腳邊，用水汪汪的大眼睛看著我們⋯⋯我們總是不敵那股莫名強大的魅力，卸下心防默默伸出手來撫摸。

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貓咪的魅力席捲世界各地，荷蘭攝影師 Marcel Heijnen 在移居中國的日子裡，注意到了生活在當地各式店鋪中的貓咪，繼《香港店貓咪》後再次推出中國版店貓特輯《中國店貓咪》。

在中國文化中，貓咪象徵著好運，店舖老闆們相信這個可愛又神秘的小生物可以為他們帶來幸運與財富。在《中國店貓咪》一書中可以看見那些駐守在店舖裡的貓咪們，儼然成為一店之主，愜意地與人類共享著領地與生活；照片一旁也加上以貓咪為視角的註解，使影像更加生動活躍。除此之外，本書也帶領我們一窺中國繁忙的零售生活，從乾魚和大米到紙商和茶商，透過攝影師追尋貓咪的足跡，玲瑯滿目的中國傳統零售文化躍然眼前。

【moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。】

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