《妓寨英雄宴》《二人餐》荒誕、窩心好睇又好食舞台劇︱何故專欄

前言



2022年8月，好開心可以欣賞到兩套以「食」為主題、非常精彩的本地原創舞台劇！



分別是瘋狂爆笑的荒誕喜劇《妓寨英雄宴》、以及窩心動人的愛情故事《二人餐》！



《妓寨英雄宴》：結合NFT與劇場互動，「搵食」主題的瘋狂喜劇！



《妓寨英雄宴》海報

由心靈客棧主辦，鄧智堅主演、編劇和導演的《妓寨英雄宴》，是一套以「搵食」為主題的瘋狂喜劇，也是香港首個結合NFT與劇場互動體驗的舞台劇。

《妓寨英雄宴》海報

鄧智堅嘗試把小市民絕地翻身的搵食困境放上舞台，務求一笑解千愁。原訂2021年1月上演，但在疫情下表演場地關閉，演出被迫暫時擱置！在這段「搵食艱難」的日子，我們真的很需要歡樂，《妓寨英雄宴》正是我們的心靈良藥！

《妓寨英雄宴》海報

《妓寨英雄宴》的主要演員，除了鄧智堅，還有白只、楊偉倫和邱頌偉，以及特別演出的楊詩敏（蝦頭）。山寨大王范一武（白只 飾）被仇家追殺，孤身逃避到位於荒野的妓院，竟然遇上墮落凡塵的仙女，（楊偉倫 飾）、宿敵商人李亨（邱頌偉 飾）、以及假書生真騙子日朗（鄧智堅 飾），他們一同在「妓寨」泡製出一場豐盛的「英雄宴」⋯⋯

《妓寨英雄宴》海報

楊偉倫反串女生男相的仙女，是事先張揚的歡笑泉源，但最爆笑是白只、邱頌偉和鄧智堅都一起反串仙女，在Spice Girl名曲〈Wannabe〉下載歌載舞，惟妙惟肖，全場觀眾熱烈和應，其後白只以極速再反串皇母娘娘，將氣氛推上更高峰。然而，個人最欣賞蝦頭的演出，她以不同的口音、語氣和演技，分別飾演了范一武的亡妻娟、出賣後輩的資深仙女、為丈夫李亨頂罪的李夫人、以及疑似有份殺害日朗養父的四姑娘，雖然只是配角，卻是直接影響劇情的重要角色，某程度上，她是這個演出的關鍵人物！

《妓寨英雄宴》全港首個結合NFT與劇場互動體驗的劇目

《妓寨英雄宴》另一有趣之處，是全港首個結合NFT與劇場互動體驗的劇目，按照劇情衍生出四大派別，分別是「書生」、「山賊」、「仙女」和「商人」，以代表各派別的「書卷」、「山賊刀」、「蟠桃」和「算盤」創作NFT，觀眾可以根據所獲取的派別，穿著相應或特別服飾出席，除了可以更投入劇情，更可以爭取由大會頒發的首屆「妓寨最佳服飾獎」，有機會贏取豐富紀念品！而抽中每場「黃金主家席」NFT的幸運觀眾更可以跟1位同行觀眾就座於劇場裡的特別位置，成為當晚「妓寨英雄宴」的兩位寨主，更有機會獲贈豐富獎品，也為香港的舞台劇揭開了新一頁。

期待《妓寨英雄宴》盡快重演！更期待下次會有更多比NFT更好玩的元素！

《二人餐》海報

《二人餐》：飲食男女的愛情故事，值得珍惜的經典重演！



「有一個人很喜歡吃公仔麵，每天都吃，吃很多。後來，他死了。醫生剖開他的肚子，發覺裡面全部都是一條條長長的橡皮筋⋯⋯原來公仔麵吃下去之後，是不會消化去的，它只會一輩子留在裡頭，就像你曾經愛上一個人一樣⋯⋯」

《二人餐》海報

三角關係的經典劇目，馬志豪編劇導演的愛情音樂劇《二人餐》，2022年8月重演，由梁釗峰、吳海昕和強尼主演。

由梁釗峰和吳海昕飾演的情侶，由一碗沒有吃過的公仔麵開始，分手後，卻因為一碗多年來沒機會吃到的叉燒瀨重遇⋯⋯

《二人餐》海報

由強尼飾演的廚師，為觀眾上烹飪班前，分享了上述情侶的愛情故事，一段很長的開場白後，即場教觀眾烘焙芝士蛋糕⋯⋯

《二人餐》是一個關於「食」的愛情故事，也是一齣現場有樂隊演奏的原創音樂劇。舞台的主場景是一間餐廳，故此場刊設計成收銀夾和餐廳帳單，很有意思！更有意思的，場刊裡附有烹飪班的優惠，完美的廣告植入！

這不是我第一次看《二人餐》！當年主演的分別是彭秀慧、徐羨曾及張銘耀。然而，感覺既熟悉又陌生，彷彿，有好多回憶重疊在一起，更有種恍如隔世的感覺，特別是故事裡那間位於駱克道曾經很有名的燒味店已經非常難食！甚至開始售賣雲吞麵⋯⋯

《二人餐》海報

三位主角中，強尼舉重若輕，從容不逼，談笑風生，能演能唱，是這個故事的重心所在！吳海昕繼續以氣質取勝，唱歌也算是合格，和釗峰合唱的〈See You Tomorrow〉令人刮目相看，但她明顯太大壓力，未能收放自如，完場後，謝幕時，看見她如釋重負的燦爛笑容，這才是她最可愛之處；誠然，梁釗峰的歌藝比演技優勝，但他也為觀眾帶來驚喜，除了和吳海昕合唱〈寶寶〉的一幕，更喜歡他和吳海昕扮演老人家的一段戲，既有戲劇效果，又擦出火花。另外兩位演員，鄺淑盈和彭展鏗，都有出色的演出。

《二人餐》共有11首歌曲，按次序是〈兩杯咖啡〉（歐陽德輝作曲、填詞、主唱）、〈愛食男女〉（陳時芳作曲，譚國明填詞，強尼主唱）、〈未忘記〉（aniDa作曲，譚國明填詞，吳海昕、梁釗峰、強尼主唱）、〈See You Tomorrow〉（aniDa作曲，譚國明填詞，吳海昕、梁釗峰主唱）、〈開餐〉（陳時芳作曲，譚國明填詞，鄺淑盈、彭展鏗、強尼主唱）、〈寶寶〉（aniDa作曲，譚國明填詞，吳海昕、梁釗峰主唱）、〈最冧食甜品〉（馬志豪、呂中極作曲，馬志豪、譚國明填詞，鄺淑盈、彭展鏗、強尼主唱）、〈襯〉（aniDa作曲，譚國明填詞，吳海昕、梁釗峰主唱）、〈靜了〉（aniDa作曲，譚國明填詞，吳海昕、梁釗峰主唱）、〈走過長街〉（陳時芳作曲，譚國明填詞，強尼、吳海昕、梁釗峰主唱）、以及〈最好的二人餐〉（aniDa作曲，譚國明填詞，強尼主唱），個人最喜歡三位主演合唱的〈走過長街〉。

《二人餐》海報

《二人餐》在場地伙伴的沙田大會堂文娛廳演出，進場前，梁釗峰的粉絲向觀眾派發應援品，很有心思！很有愛！三位主演都有很多支持者，他們散場後和觀眾們合照，我某位好愛吳海昕的朋友，千里迢迢回到他土生土長的沙田，終於可以和他一直關注的大埔街坊見面⋯⋯

《二人餐》可算是一波多折，先有樂隊領隊歐陽德輝因為感染了新冠肺炎而居家隔離，未能參與演出（代替他的是十年前《二人餐》的作曲及樂手aniDa），其後有演員確診及需要隔離，9月1日至4日所有演出場次取消。正如〈走過長街〉的歌詞：「誰人料到再會有一天」。

《二人餐》海報

十年人事幾番新，當年《二人餐》的三位主演已各有發展：大家對彭秀慧應該不會陌生，她編劇導演的第二部電影《阿媽有咗第二個》，香港房票已突破三千萬；張銘耀導近作有《囍雙飛》，而他妻子韋羅莎產後復出的作品是《最後禮物》；徐羨曾既是舞台創作演員，又是插畫家和設計師，當年《二人餐》的宣傳海報，正是由他繪畫和設計，阿徐近年參與的舞台劇，是和譚國明和張紋嘉合演的《進擊の廢能量》，一起在「不可以講加油」的逆境下繼續努力加油！

當年的《二人餐》讓我們明白，原來，兩個人能夠一起吃一頓飯，本來就是一件值得珍惜的事。

2022年的《二人餐》卻讓我們感慨，原來，兩個人能夠一起看一齣戲，更是一件值得珍惜的事⋯⋯

後記



其實，這個8月還有不少精彩的舞台演出，包括：香港話劇團的《大狀王》、中英劇團的《辯護人》、風車草劇團的《隔離童話集》、由王菀之主演、監製、劇本翻譯的《求證》等等，不同類型，各適其適，各自各精彩！



支持香港文化！支持香港創作！支持香港演員！請支持香港的舞台演出！一起努力！加油！



（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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