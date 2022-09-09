科大當年興建過程原來大受爭議？　了解香港建築背後故事｜開卷樂

十年建築幾番新，我們營營役役的同時，西九龍鐵路站、香港故宮文化博物館、港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓等各種大型建築忽爾出現在眼前。在美麗新香港的夕陽下，不少本地建築有其獨有色彩，皇都戲院、牛棚藝術村、伯大尼修院等各有故事，各自精彩。而本地年輕建築師亦有不少設計佳作，許允恆遂以筆名「建築遊人」撰寫了《築覺VI：築遊香港》，讓讀者了解本地建築背後的故事。

文︰筆從心｜原題：《築覺VI－築遊香港》— 建築變化下的美麗新香港



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不可能的任務

1987年，香港政府以公開設計比賽方式招聘香港科技大學建築師，港大建築學系黎錦超教授提出的方案着重人文精神，希望學生學習及活動不只限於室內，因此計劃工業學院與商學院各設大樓，兩學院之間再以巨大天幕連接，成為大學的核心區。由於選址背山面海，建築時儘量避免大規模開山的工程。而建築師關善明則提出希望每一座學院內均有內園，依山而建走廊和電梯連接各個部份，而沒有採用中央大街。最終黎錦超方案獲得設計比賽第一名，關善明方案獲第二名，但各方案並沒獲評審一致支持，故交由大學規劃管理小組決定。小組最終決定採用關善明方案興建，後來卻因為建築成本大幅上升，由每平方米四千多元增至過萬，而備受抨擊。籌備委員會主席回應只是建築成本大幅上升而非胡亂花費。科技大學就是在爭議聲中建成的。

建築的背後是建築師絞盡腦汁想出來的成果，如九龍塘宣道小學擴建工程便是一個「不可能的任務」。校長原本有意在學校露天廣場上增加簡單的雨篷，令學生可以在室內活動。建築師經過研究後，為了充份利用空間，故提議在球場上加建一層音樂廳惠及學生。可是球場建築承重力原來僅餘下百分之二，小學四周亦已有建築，一方面不能打地基擴大範圍，亦不能使用大型起重機吊運。最後建築師利用較為輕便的鋼材作為音樂廳的屋頂，再以「斬件」形式以吊車吊運至校園內組裝，工程團隊只需要圍封學校走廊便可，學校當時仍如常運作。由此可見香港建築師迎難而上、勇於挑戰的堅毅精神。

《築覺VI－築遊香港》書封（圖片由香港電台提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



建築以人為本

許允恆當年在英國求學時，建築學教授就強調，建築師切勿以自己為中心，服務的對象亦不是客戶，而是為人與城市建造。書中提及不少多元社區，曾到啟業邨運動場的人就會發現，這個運動場採取了黑黃鮮明的顏色對比，為這老化的屋邨增添活力。籃球場為主軸的同時，亦創造了空間予當區的長者，以照顧不同年齡層的需要。兆禧運動場則利用簡單的線條劃分區域，在進行球類活動的同時，使用者亦可以運用想像力思考「玩的內容」，跳繩、跳飛機無所限制。將軍澳明德邨籃球場則以「友善女性」為概念，特意安裝鏡子予女性球員打波時整理儀容。

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過往香港建築設計偏重商業化，而上述建築例子營造的多元共融社區空間，正正是香港所需要的。說到尾，一個城市的發展最重要的是人，「以人為本」四個字常常掛在口邊，但往往卻又是知易行難。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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