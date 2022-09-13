舞蹈｜日本跨界編舞家實時捕捉舞者動態 雲端數據構建夢幻空間

除了錄製影像，表演藝術能如何在虛擬世界中呈現？



日本藝術家梅田宏明歷時三年創作《密不可分》，正是探討舞蹈可能性之作，不受呈現方式所限，可化成劇場演出、網上節目，甚至虛擬實境（VR），挑戰舞蹈的本質和形態。這次梅田與日本團隊將遙距操作，越洋聯同本地舞者洪麗君、盧敬燊、余巧兒進行現場演出。



梅田宏明《密不可分》 圖片由西九文化區管理局提供

梅田宏明《密不可分》 圖片由西九文化區管理局提供

《密不可分》糅合數碼技術、利用Kinect攝影機捕捉舞者實時動態的3D數據，以及由點雲數據（point cloud data）所取得的微觀和宏觀數據，以不同數據構建舞者形態，同時利用數據打造虛擬舞台，整個演出空間都變成作品的一部分。在數碼空間，虛實、大小、遠近難辨，只剩下各種動態、光影和聲音，為觀眾打造沉浸式科幻體驗。

梅田宏明是日本的跨界舞蹈家，集編舞家、多媒體藝術家和表演者等於一身，為日本文化藝術據點橫濱紅磚倉庫一號館的首位編舞家。這次的演出並非他首次涉獵科技與舞蹈的結合作品，他於2009年開展為期十年的編舞項目Superkinesis，結合電子裝置把身體動作化成環境聲音；他2010年起創作裝置藝術，推廣自家的運動力學律動方式「Kinetic Force Method」。這次演出經過三年的實驗及發展，將首次於自由空間進行現場演出。

【演出地圖】



【演出詳情】

名稱：Phygital D：梅田宏明《密不可分》、

地點：西九文化區藝術公園自由空間大盒

日期：2022年9月16至17日（星期五至六）晚上8時

2022年9月18日（星期日）下午3時

