為何聽周國賢的現場　比聽碟更有意思？｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

周國賢,有人話像鄭伊健,歌藝不精,但感染力驚人。說到感染力,當然是較主觀的範疇了。對於這種歌手,看現場的確比聽碟更有意思。

文:林綸詩|原題:周國賢:小男孩在大宇宙間的軌跡



周國賢演唱會照片(圖片來源:周國賢Instagram)

上周第一次看他的現場,我想我終於知道為何我這麼喜歡他!因為他很懂搞氣氛,不只是叫大家一起跳舞那種,而是把主題呈現出來,戴著一個面具,放低一個面具,喻意撕下外表;與一個老人擦身而過,與他互換位置,喻意自己老去。適度的舞台配合著歌曲主題。他是一個奇幻旅程的男主角。這個旅程有時候是探索自我的過程,有時是講出走或旅行的體驗,有時是靈魂的劃時代冒險。

以上三點,最容易找靈魂冒險代表自然是《有時》《重逢》《星塵》具新紀元風的三步曲——亦是我最喜歡的小克歌詞作品。大熱作品東洋之作《目黑》、及離鄉別井《今生不回家》則是以出走異地作主題的題材,給現代人永恆的共振。

以上兩個主題都有很多人談過,實在是在大時代中迷失的城市人所需要的。這些主題在很多歌手身上也出現過,但周國賢就是一種特別的存在令他能獨特地擔任這個角色。

雖然在宇宙及地球的出游主題很有型,但最得我心還是往內走的自我探索---在星塵大世界背景之下,人作為一粒微塵,還是要先看見自己。周國賢作為宇宙間的大男孩,走回自己的心,唱著Children Song。Children Song 歌詞可說是在新紀元思想和現代心理學提到的「內在小孩」有關。這概念簡短地說,就是每個人裡面都住著童年的自己,如果做療程,治療師或心理學家多會觸及人的童年,而當年的缺失,現在可以用長大了的自己去嘗試補償。

《初戀的惡魔 》劇照(@hatsukoinoakuma/Twitter)

日劇裡常有這樣的情況出現,就如近期坂元裕二寫的《初戀的惡魔》,劇中完全不懂跟人相處的高智刑警鹿濱鈴之介,回想起童年已受人排擠,當中曾出現長大後的自己跟童年的自己對話,告訴他這樣活下去也並沒有問題。

說回Children Song,由同受過情緒病困擾的藍奕邦所寫,歌中小孩則是快樂的,是藏在心中正面樂觀誠懇的最後一個支撐。

「如若全世界一天一點變壞

猶幸還有你一貫爛漫姿態

而你赤裸裸脫俗如像小孩

想笑就笑要嗌就嗌」



周國賢在今年的大碟When the Sun Goes Dark裡面,有兩首純音樂來自Robert Frost的詩「The Road Not Taken」,是八十後中學讀英國文學時必要念到的。「Sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood」和「I took the one less traveled by, And that has made all the difference.」是人生不能take 2的主題。但不同的選擇無分高低。詩句裡那兩條路,最大的分別可能是一條較多人走過,另一條少一點人為痕跡。而人做了那個選擇之後,沒有說後悔,或回想另一種可能性…..只是中性地說出,我選擇走了一條路。僅此而己。

Robert Frost 《The Road Not Taken》(wiki)

就成長而言,就回顧過去而言,就感應自己在世界留下踪跡而言,我是很喜歡周國賢這樣的歌曲表達。而他在三個主題之間的游走和串連,令他整個歌手文本都非常立體及有連繫性。

