美女藝術家大玩視覺陷阱　在身上著色繪畫　令人完美融入2D畫作？

Alexa Meade是一名美國藝術家，擅長將肖像畫直接畫在人體和死物上，使她的模特在拍照時活像是畫作的一部份。



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Alexa Meade在1986年出生於華盛頓特區，並在馬里蘭州長大。她於2009年畢業於紐約瓦薩學院，獲得政治學學士學位。她最初計劃從政，在國會山莊為國會議員和參議員實習，然後在2008年總統競選中擔任奧巴馬的新聞助理。

2009年，瓦薩學院藝術選修課上的一項作業激發了Meade的好奇心，她想看看把黑色顏料塗在陰影上會是什麼樣子，它發展成將所有的顏色都畫在所屬的立體空間中，結果這樣能崩潰物件的深度，使整個場景、人們和所有東西似乎變成一幅平面繪畫。這些實驗的結果改變了她的觀點，啓發她重新評估以藝術作為她的職業。

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畢業後，她在父母位於華盛頓特區的地下室裡練習，在葡萄、煎蛋和香腸等死物上作畫，以此來磨練自己的技巧。 她認為由於自己缺乏正規的藝術訓練，她可以對作畫的表面提出獨特的想法，她不認為繪畫是一定要在畫布上完成。

Meade形容自己的畫作是一個反向的「視覺陷阱」。傳統的視覺陷阱繪畫是一種作畫技巧，使平面的繪畫給人以極度真實的立體感覺。而她做的則是完全相反，她把三維世界創造出它是一幅平面畫的幻覺。

人就是畫作，他們就是藝術作品。 Alexa Meade

憑借她對繪畫行為的獨特見解，Meade將當代性注入到熟悉的媒介中，她的畫作真正地活了過來。Meade說：「我們都是藝術。」她認為人們擁有的自然不規則性是每件作品的內在組成部份。

事實上，Meade不是用顏料掩蓋模特，也不是掩蓋藝術品背後的人，而是用她的畫筆來加強站在她面前的現有個體，每一筆都使藝術和生活之間的界限愈來愈模糊不清。

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「我必須弄清楚如何與下面的人合作，突出他們，而不是僅僅抹去他們。我不能假裝那個人不存在。」Meade在一次訪問中解釋說：「雖然我可以把這個人變成我想要的任何東西，但下面的人有潛在的願望和慾望。這將是一種推拉，所以最好是順著我感覺到的能量從他們身上出來。」

Meade喜歡在最後作畫和拍照前盡可能多地畫背景和衣服。她可以花2-5天時間來畫牆壁、地板和全身肖像中使用的道具，畫衣服可能需要1-4個小時，這取決於背景的廣泛性和有否任何特殊圖案，因為她需要在替身模特的身上畫衣服，以便有效地捕捉背景的影子。在畫最終肖像的那一天，模特會穿上預先畫好的衣服，Meade再負責繪畫臉和暴露的皮膚。她喜歡盡量減少模特在繪畫過程中擺姿勢的時間，這樣在拍攝時，模特就會感到更加活潑和投入。

假如大家對Alexa Meade的作品感興趣，不妨前往她的網頁、IG了解更多。

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