一新觀眾耳目的朝鮮民族舞集《儷人行》匯聚傳統與當下︱何故專欄

香港舞蹈團的「朝鮮民族舞集」《儷人行》，匯聚傳統與當下，一新觀眾耳目！



《儷人行》

《儷人行》作為香港舞蹈團2022/23第四十一個舞季的揭幕演出，特別邀請了延邊大學藝術學院副院長金英花教授，以及韓國舞家兼Han Dance Project創辦人韓孝林博士，分別編了〈田間民風〉和〈月〉兩種不同風格的舞作，排練歷時兩年多，既有傳統風韻，又有當代典雅。

〈田間民風〉共有六個段落，分別是：〈覓跡〉、〈棒槌舞〉、〈坐鼓舞〉、〈杖鼓舞〉、〈情繫鄉俗〉和〈輕輕踏歌〉。

〈覓跡〉共有15名女舞者，我觀看9月9日的第一場由黃聞捷領舞。這是對傳統文化的「再認識」，通過運用裝載歷史文化的「紙」為道具和主要載體，用內在氣息和動律來詮釋和尋覓歷史的足跡，音樂和舞蹈都充滿禪意。

《儷人行》

〈棒槌舞〉共有12名女舞者，我觀看的一場由廖慧儀領舞。將舞台變成朝鮮族的傳統生活場景，具有繞棒子、垂棒子、敲打棒子、蒲水踩布等動作元素，表現出朝鮮族女性勤勞、賢慧的性格特徵和生活情懷，強烈的敲擊節奏，牽動觀眾情緒。

〈坐鼓舞〉共有10男舞者，重點是「以坐為舞」，以敲鼓、敲地、繞鼓棒、翻篇繞鼓等技藝性「鼓技」，配合朝鮮傳統洞蕭伴奏，獨特的擊鼓節奏和韻律特色，表現出朝鮮男性的浪漫和瀟灑。

〈杖鼓樂〉共有17名舞者，男女混合的群舞，我觀看的一場由廖慧儀領舞。以朝鮮族民族形態的「農樂」為原型，以「杖鼓舞」作為主要素材，表現出當代朝鮮族少女們聚在一起進行杖鼓樂的情景，將傳統的杖鼓絕技比賽藝術化，呈現了對生活的熱情，以及年輕人的奮鬥精神。

〈情繫鄉俗〉只有1名女舞者，我觀看的一場由黃聞捷獨舞。結合了風趣和幽默，抒發出一位鄉村少女情繫鄉土的情思，道具只有面具和紙扇具，卻呈現女韓鮮族民族舞韻律風格的特色，以及舞者的身體語言。個人最喜歡這一段。

〈輕輕踏歌〉共有21名舞者，男女混合的群舞，我觀看的一場由陳榮領舞。以韓鮮族民族舞蹈的「輪舞」為素材，年輕男女在圓月之夜堆起篝火、手牽著手、邊唱邊跳、自娛自樂，表現出朝鮮族質樸樂觀的生活情景，好有氣氛的一段，在迎月夜觀看特別有共鳴。

《儷人行》

中場休息15分鐘後，演出風格截然不同，以「跳大神」為主題的〈月〉。〈月〉共有11名女舞者和6名男舞者，我觀看的一場，女主角是在香港舞蹈團前作《中華英雄》中飾演瓊天的潘翎娟，男主角則是在《風雲》中飾演步驚雲的米濤。

「跳大神」具有和解、同心、以及互相扶持的祭祀作用，主持者被稱為巫師，通過降神得到靈性，通靈的過程名為「降神祭」，可以視為世俗凡人的轉換和再生，本作通過「江江水月來」（圓圈舞）的圓形、象徵女性的月亮、以及具有祭祀象徵的數字意義，生動地重現出「降神祭」這個儀式。

《儷人行》

〈月〉分為四幕：第一幕〈祈禱〉、第二幕〈靈知〉、第三幕〈深淵〉和第四幕〈象徵和平與共存的舞〉，分別是「降神祭」的起、承、轉和合。第一幕是11名女舞者在儀式前的日常生活，第二加入巫師等6名男舞者後代表儀式開始，第三幕是女主角換上紅衣代表重生的儀式過程，第四幕的群舞是儀式結束後解開矛盾和平共存。很有趣、也很有意思的舞蹈演出和文化交流。

《儷人行》由香港舞蹈團的藝術總監楊雲濤和助理藝術總監謝茵一起擔任藝術統籌，香港舞蹈團多年來以中國傳統舞蹈為基礎，結合不同的文化元素和藝術創意，成功開拓不同的觀眾群。

《儷人行》

上述與香港著名漫畫家馬榮成合作的《中華英雄》和《風雲》，大獲好評。改編金庸名著的《笑傲江湖》、《雪山飛狐》、《神鵰俠侶》和《射鵰英雄傳》，原作者金庸都極高評價。和自由空間合作改編屈原巨著的《九歌》，在香港舞蹈年獎2022中勇奪「傑出大型場地舞蹈製作」等多項大獎。2020年和演戲家族聯合演出的本地原創粵語音樂劇《一水南天》，在第三十屆香港舞台劇獎囊括超過10項提名，包括：最佳製作、最佳導演（悲劇／正劇）（朱栢謙、楊雲濤）、最佳劇本（張飛帆）等，最後由陳健豪、邢灝和張飛帆分別勇奪最佳男主角（悲劇／正劇）、最佳男配角(悲劇／正劇）和最佳填詞，並且獲選年度優秀製作。可見香港舞蹈團多年來的努力和成就，以及在成功後仍然不斷突破。

除了《儷人行》，香港舞蹈團今季還有大型原創舞蹈詩《山水》（重演）、導賞舞蹈演出《三國知多少》、舞蹈 x 管弦樂的《弦舞傾情》、女性主題的舞蹈劇場《如影》、以及新創合家歡舞劇《世一衝衝衝》，令人期待。

於9月17日（星期六），跨媒體作家何故將出席誠品書店奧運店2週年紀念舉行之活動「簽書分享馬拉松」，將會由《打邊爐》到《回憶中的香港味道》，分享「好睇又好食」的香港「飲食文學」。到場朋友屆時有機會獲得神秘禮物。



活動詳情：

日期：17/9（六）｜地點：誠品書店奧運店｜時間：17:45至18:45

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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