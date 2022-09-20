極具獨特性的遠古藝術「岩彩」　首個兩地大型展覽囊括名家作品

藝術是自古至今刻劃在人類的基因之中，藝術是靈性的表現，古人會用舞蹈來表現情感，以壁畫來記錄事項，由壁畫演變下去至現代，成為一種名為「岩彩」的繪畫藝術。



《近世人物誌》姜濤，謝炎安，2022年

追源溯流，岩彩在中國的藝術歷史中源遠流長，甚至比起水墨更早出現，除了一些遠古時期的洞穴壁畫之外，可以追溯到南北朝、隋唐時以岩彩繪畫宗教故事和建築裝飾，流傳至今的有新疆龜茲及甘肅敦煌的壁畫，在中國發展下來之外，亦於盛唐期間流傳至日本，其特色繼承在日本畫之中。

《活水I》，鍾大富，2020年

顧名思義，岩彩是從礦石中研磨或提取出來的礦物性顏料，擁有200多種色彩、獨立完整的色彩體系，以至是自成一派的審美標準。岩彩有著非水溶性的特質，所以比起其他繪畫顏料有更為明顯的色層，會在光線之下泛起閃爍的質感。

由於每種礦石都有著不同的大小、光度、 粗幼、質感等，形成的紋理可謂是獨一無二，在畫作中可反映出純天然礦物色彩及特色，高貴卻又自然和諧，難怪古時會用在宗教繪畫之上。在繪畫過程中，一般而言會以色彩的配搭、覆疊來表現出畫中物以及氛圍，但岩彩不同色彩來自不同礦物，又有著不同的軟硬、細緻與粗曠特點，形成更複雜而獨特的審美觀，而且礦物往往能夠與不同環境互相呼應，故此被喻為「會呼吸的藝術品」。

《無人區的記憶碎片》，魏舍椏，2022年

於中國愈來愈重視岩彩，而日本一直視之為主流繪畫藝術，反而香港岩彩藝術仍是起步階段，於今年初終於成立了香港岩彩藝術學會，並於今個9月展開一場《緣古形新——岩彩繪畫展》，將會匯集本港十多位藝術家以及二十四位國內著名的岩彩畫家的作品，陣容實在鼎盛，包括有學會會長鍾大富、副會長朱秋慧，以及香港視覺藝術界各範疇赫赫有名的名家如陳育強、管偉邦、劉小康、謝炎安等，共同探索岩彩的可塑性。作為首個在本地舉行的兩地大型岩彩繪畫展覽，相信足以令大家進一步了解到岩彩之美。

《緣古形新——岩彩繪畫展》



展期：2022年9月27日至10月12日

地點：香港浸會大學 李兆基傳理視藝大樓 顧明均展覽廳地下及一樓