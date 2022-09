歌劇魅影｜最長壽百老匯音樂劇宣布停演　票房即日飆升200萬美元

【Broadway/音樂劇/歌劇魅影/Phantom of the Opera】製作方上週五發出聲明,表示百老匯史上最長壽音樂劇《歌劇魅影》將於明年二月進行最後公演。35年後,那盞著名的水晶燈終於不再落下。



「歌劇魅影」傳明年2月將在紐約百老匯下檔,結束長達35年的演出。(AP)

《貓》、《孤星淚》、《歌劇魅影》和《西貢小姐》並稱世界四大音樂劇,其中《歌劇魅影》在2006年超越公演18年的《貓》,成為百老匯史上最長壽音樂劇。製作人Cameron Mackintosh早前發出聲明,劇目將在2023年2月18日落下帷幕,屆時將會是該劇公演的第35個年頭。

Mackintosh表示,疫情後製作費用大幅飆升,從以往的80萬美金升至95萬美金,同時票房下跌10至15%,在今年觀察兩個季度後,認為劇目將持續虧損,不得不作出停演決定。《歌劇魅影》作為百老匯的標誌性劇目,多年來吸納眾多遊客觀賞。在全球疫情影響下,國際遊客大幅下降,多年公演後又難以吸引更多本地觀眾觀看,加上通脹加劇,令製作費用節節上升。他表示:「你不會想毀掉一部偉大的音樂劇。在我多年的職業生涯裡,有一句話我常銘記在心:『劇目開演是一種藝術,停演也如是。』」

《歌劇魅影》劇照(Phantom of the Opera Facebook)

劇目由Gaston Leroux的小說改編而成,由傳奇作曲家Andrew Lloyd Webber進行創作,並由Hal Prince執導,曾獲得7座東尼獎,包括最佳音樂劇,是全球最受歡迎的音樂劇之一。製作最初在1986年在倫敦西區進行開幕演出,並從1988年起成為百老匯的固定劇目,截至最後一場,將一共在百老匯進行13,925場演出。單在百老匯的Majestic Theatre就累積有1千9百萬人次觀看,約有13億票房;以全球來算,就有41個國家的1.45億觀眾看過劇目。

故事以19世紀的巴黎歌劇院作為舞台,講述年輕女高音Christine Daaé、貴族男子Raoul以及躲在劇院地底的音樂天才怪人Phantom(魅影)之間的三角愛情瓜葛。劇中最著名的曲目包括與劇目同名的Phantom of the Opera,Masquerade, Angel of Music, All I Ask of You 以及The Music of the Night。劇目曾在2004年被改變為電影。

在停演消息釋出後,《歌劇魅影》票房隨即飆升,在24小時內錄得200萬美金票房。雖然明年二月後就不能再於紐約觀看劇目,倫敦西區的製作將會繼續。世界各地其他的《歌劇魅影》表演也仍在持續進行中:澳洲版《歌劇魅影》上月剛於悉尼歌劇院開幕、中文版《歌劇魅影》預定明年在國內開演、有消息指西班牙語版的《歌劇魅影》也正在製作中。

在明年停演後,1996開演的《芝加哥》將接捧成為百老匯最長壽音樂劇,1997年開演的《獅子王》則緊隨其後。