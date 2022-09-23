劇情峰迴路轉原創音樂劇顛峰作《大狀王》｜何故火鍋館︱何故專欄

《大狀王》，劇情峰迴路轉，結局出人意表，舞台精心設計，歌曲悅耳動聽，歌詞訊息滿載，演員各自各精彩，香港大型原創音樂劇顛峰之作！



《大狀王》宣傳圖片（圖片由西九文化區提供）

由西九文化區委約創作、香港話劇團及自由空間聯合主辦及製作，音樂劇《大狀王》雲集全港最頂尖台前幕後班底，高世章作曲、編曲及音樂總，岑偉宗作詞，張飛帆編劇，方俊杰導演，劉守正、鄭君熾和丁彤欣主演，林俊浩和林薇薇編舞，盧宜均擔任樂隊領班兼鍵琴手。

左：岑偉宗、中：張飛帆（圖片由作者提供）

《大狀王》講述廣東狀王方唐鏡（劉守正 飾）助紂為虐，戾橫折曲，縱橫公堂，故事開始時，與方唐鏡、陳夢吉和劉華東並稱「廣東四大狀師」的「捉刀師爺」何淡如為無權無勢的死者申冤，人證物證俱在之下，富二代兇手本應法網難逃，怎料方唐鏡一出場就反黑為白，令「原告變被告」，受害者竟然要受懲罰，果然是「亂世荒唐，六月飛霜」。

《大狀王》宣傳圖片（圖片由西九文化區提供）

然而，就在方唐鏡「一時無兩」之際，多行不義的他終於得到報應。除了惹來厲鬼纏身索命，只要再多做一件壞事就會死於非命，更得罪了京城皇親的無良富商「萬壽堂」，身家財產更在一夜間化為烏有。方唐鏡為求活命，只好和曾是童年玩伴的鬼魂阿細（鄭君熾 飾）組成一人一鬼的「正義朋友」，洗心革面重返公堂，由替阿細心上人秀秀（丁彤欣 飾）翻案開始，不斷為黎民請命，直至再遇上「萬壽堂」的案件⋯⋯

《大狀王》宣傳圖片（圖片由西九文化區提供）

《大狀王》於2019年5月23日至26日預演後就引發熱烈反響，首演於2022年9月9日至25日於西九文化區戲曲中心大劇院舉行，但由於有演員須按防疫指引隔離，原訂於2022年9月9日及11日晚上7時45分及9月12日下午2時45分的首三場演出取消。好消息是已加開三場，分別是9月28日、9月30日和10月1日晚上7時45分，大家請把握機會「撲飛」！

《大狀王》宣傳圖片（圖片由西九文化區提供）

《大狀王》借方唐鏡的「死」與「生」，在無常中探討「善」與「惡」，據說是因為高世章和岑偉宗希望在香港的劇壇有一齣類似《審死官》的公堂劇，但不要太「周星馳」的《審死官》。張飛帆改為以方唐鏡為主角，變成一場一人一鬼尋找公義的救贖自我之旅，可算是昇華版的《審死官》。在中場休息前一刻，突然來一記神來之筆，已經令觀眾驚喜地「嘩！」了一聲，最後「方唐鏡」和「宋世傑」決戰公堂的高潮一幕，更令人拍案叫絕！

《大狀王》宣傳圖片（圖片由西九文化區提供）

《大狀王》作為大型原創音樂劇，除了上述三位主演，飾演何淡如的劉榮豐、飾演鄔玉圓的陳卉蕾、飾演宋大媽的文瑞興、飾演說書人的張焱、飾演福全的馮志佑、飾演周素香的張紫琪等演員，都施展了渾身解數，極具視聽之娛。

《大狀王》的劇情和歌詞都很有深度，也呼應了中華傳統文化。岑偉宗將老子《道德經》「水」的概念放入歌詞，除了道出「人在浪裡翻，縱使上路難」的主題，也帶出「一個念頭，一番宇宙」的哲理，張飛帆亦嘗試探討「一杯清水只要加入一滴墨水就會被染黑，怎樣可以令這杯水變回清澈？」答案可以在本劇中找到。然而，更有趣的是，方唐鏡和阿細替秀秀翻案的關鍵，竟然是廣東民間美食糯米雞！

《大狀王》以音樂求真去偽，借舞台鑑古知今，讓觀眾們思考如何面對人生中「無法打贏的仗」，最重要就是要知道如何成為一個「更好的人」⋯⋯

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook