抓緊士紳化前的社區　民間團體以口述歷史記錄深水埗故事｜開卷樂

深水埗是個有趣的地方，喜歡手作的人會想起「棚仔」布市場和珠仔街；高科技一族會想起黃金電腦商場；文青們會想起去大南街喝一杯咖啡；關注民生的人又會想起劏房和貧窮問題。單從以上幾個切入點，也可看見深水埗是個非常多元的社區。近幾年，深水埗更面對市區重建和士紳化爭議等等，令這個本來已充滿多樣性的社區產生很多變化。民間團體影行者與義工組織深水埗小學雞希望在這些變化之中，透過口述歷史，紀錄此時此刻在這裡的人的生命故事和狀態。《百工百業：我們與小店的相遇手記》編輯魏豪震（Johnny）說：「小店就好像人一樣，有她的性格，有她的氣場，不只是一盤生意，也有很多好的地方。」

文：朱鳳翎｜原題：給深水埗的紀念冊——《百工百業：我們與小店的相遇手記》



深水埗是本港紡織業發展的一個重要據點。（江智騫攝）

由深水埗的《深水報》開始

由2020年開始，有一班人感到深水埗變化很大，便萌生想紀錄當中一事一物的念頭，於是開始製作社區刊物《深水報》。兩年後，便將這些紀錄結集起來，成為《百工百業》一書。製作這本書，對於作者們而言，是「做區」的其中一個環節。早在2014年這個名為「深水埗小學雞」的社區互助發展行動義工組織，已開始關注重建項目引起的問題，和跟進協助那些受影響的商戶，也定期和影像藝術組織「影行者」一同舉辦社區導賞，讓大眾更認識社區。

《百工百業》書封（圖片由香港電台提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



給深水埗的紀念冊

雖然書名是《百工百業》，但書並不是以行業分章，更像是由小店的感覺分類。第一章是〈區內的神奇小店〉，集合了不同種類的奇店奇事，有70多年的涼茶舖、「衣紙界的奇華」、排檔小販、充滿寶物的夜冷店、還有沒成功訪問到的醬園。這些訪問中，不止介紹店舖的歷史和貨物，也很著重人的故事。他們很關心店主是怎樣的人、行業和小店的關係，整個行業又有甚麼變化。從小店的大門窺視進去，可以看到很深很闊的世界。更有趣的是，與一般的紀錄者不同，他們筆下不止有所看見的事情，文中更有不少「自己」，作為紀錄者的感受和與店家的互動，讓人讀起來就像親身到訪一樣，多了一份臨場感。其中一篇文章內，有一位鎖匠叔叔，起初寡言又勤勞的他不願意和紀錄者「閒談」，拒絕受訪。後來紀錄者多次到訪小店，直至一次，鎖匠叔叔剛剛收到同行結業而送他的生財工具，一時感慨便接受訪問，並說出很多深刻的人生看法，成就了一篇珍貴的訪談。

深水埗（攝影：龔嘉盛）

〈寫一本小店紀錄冊〉一章，則來自一個很有人情味的念頭。Johnny說：「我發現其實社區沒甚麼儀式感，今天探看完，明天原來不見了，連一句再見、問候都沒有。」於是他想起大家小學時寫的紀念冊，即使有些別離在所難免，但至可以留下一紙紀念。有些時候，他們更是趁小店結業清貨的最後一天衝入去已清空的店內做訪問，抓緊告別前的最後一瞬間。

甚麼是「做區」呢？Johnny說，先走進社區看看吧。有時再多的努力，也未必可以阻止社區的無情變化。Johnny回憶道，當他把新鮮印好的《百工百業：我們與小店的相遇手記》送給當初不願受訪的鎖匠叔叔時，這位一輩子辛勤又寡言的叔叔老淚縱橫。大概這就是社區紀錄的重量。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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