瑞士攝影師拍下奇幻「天空之鏡」　荒地圓鏡折射天空美景極迷人

Sebastian Magnani是來自瑞士的攝影師，他擅長巧妙地利用光線和色彩來創造極富情感的作品，例如活像「天空之鏡」、透過圓鏡反映天空的《Reflections》系列。



（圖片擷取自︰sebastianmagnani IG／Credit︰candicesolomonstyle）

Sebastian Magnani最初在完成媒體設計學徒期間對攝影產生興趣。2011年，在一家廣告公司從事了5年的創意工作後，他決定將他的激情變成他的職業。從那時起，他在蘇黎世作為攝影師工作，並實施了各種藝術項目，當中包括《Reflections》（反射）及《Daily Bat》（蝙蝠俠日常）系列。

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Sebastian把《Reflections》形容為世界的兩面，兩者透過鏡子折射連繫在一起。「生活存在於一個巨大的對比，一個巨大的矛盾中。一切都有一個相反的極點。明亮與黑暗，未來與過去，天與地，軟與硬，生與死。通過地上的鏡子，我把這兩個球體連接成一個。這是一個永無止境的雙方互動的圈子，有無盡的細微差別，這創造了生命。」

Sebastian又表示︰「我的個人項目總是對我的感覺、我所看到的和我想表達的東西的個人反思。我自己的想法，我自己的創造，這就是我的定義。」

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在《Daily Bat》系列中，他巧妙地利用超級英雄蝙蝠俠的光環，並將其置於我們正常人的日常生活中，透露蝙蝠俠跟人們分享共同的孤獨感，令人產生不少共嗚。

假如大家對Sebastian Magnani的作品感興趣，不妨到他的網頁、IG了解更多。

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