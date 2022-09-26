Y2K｜英國攝影大師拜訪各地照相館拍攝無厘頭肖像　研究自拍風氣

在智慧型手機問世前、「自拍」概念尚未普及的那個時代，如果想要一張個人照，只能前往自助投幣的照相機台，或尋找一間照相館拍攝「專業」的肖像；而這類型的肖像攝影師或傳統照相館通常會透過花俏的噱頭來吸引客人，好比透過後製，讓相片裡的人物身處異國或是超現實的情境中。

文：moom bookshop｜圖片來源：Martin Parr《Autoportrait》



Martin Parr《Autoportrait》（圖片來源： https://moom.cat/l/aPhVTv）

Martin Parr《Autoportrait》（圖片來源： https://moom.cat/l/aPhVTv）

在過去三十年間，馬格蘭攝影師 Martin Parr 不忘在往返各國間，拜訪這些充滿當地文化、稀奇古怪又滑稽的照相館，並大量蒐集這類花俏的肖像。在每幅影像中，一臉嚴肅、肢態生硬的 Martin Parr 都與著無釐頭的荒謬後製有著強烈對比，大膽地諷刺當代流行文化出產的惡質影像──那些想諂媚客人以至於「完美」過頭的肖像們。

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《Autoportrait》一書按照時序漸進式地排列，為 Martin Parr 針對照相館市場、人物像及自拍式攝影中的視覺本質所做的長期研究，看似幽默卻充滿批判性──「為什麼這麼多年來，大眾還是特別喜愛這類庸俗藝術呢？」本書為 2000 年初版發行後再經編輯與校訂的全新版本，除了增添大量新影像外，亦重新設計封面，以可互動的小鋼珠迷宮展現攝影師獨有的幽默眼光。

英國攝影紀實大師 Martin Parr，生於 1952 年，為馬格蘭通訊社成員之一。原本以黑白攝影為主，而後受到美國「新彩色攝影」運動影響，試圖以彩色攝影作為紀實手段，其影像經常帶有詼諧媚俗的風格及諷刺意味。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

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