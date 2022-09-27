法國藝術家一條線繪畫激情浪漫接吻　極簡主義畫化成型格紋身圖案

Christophe Louis，外號「Quibe」，是一名法國插畫藝術家，擅長透過單一線條描繪抽象而富有動感的圖案，從激情濕吻到迷人體態，從貓咪身影到人物肖像。



Quibe的作品是一個典範，說明單一線條可以提供多少變化。自2012年以來，Quibe一直在巴黎創造想像的世界，構想肖像、植物和物體的最簡約呈現方式。 他的圖形單線插圖捕捉住時間、動作和不同視角的優雅本質。

單線畫藝術的趨勢正在慢慢出現。第一個最有說服力的例子，可以追溯到19和20世紀法國著名畫家馬諦斯和畢加索。這些天才證明，人們可以在單用幾筆就把一幅畫減少到最簡單的表達方式，同時表現和表達出偉大的事物。對於藝術家來說，這是一種簡化他們周圍複雜世界的方式，同時傳達一個強有力的信息。

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一件藝術作品的創作，要麼是極簡主義，要麼是極多主義。雖然很多人會認為「多就是多」，但極簡藝術的簡單性，也可以像其複雜的對應物一樣吸引人們的目光。極簡藝術已經成為現代藝術中一個有影響力的運動，它的核心是使用單一、連續的線條繪製出別樹一格的單線畫。

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Quibe正在以簡單、舒緩的筆觸，只用一條連續的線，創造出各種主題的極簡主義肖像，包括人、動物和流行文化人物。在製作插圖時，所有的單線畫只嚴格遵循一條規則：「筆應該與紙面保持毫不間斷的接觸，直到畫完為止」。

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Quibe的單線畫簡直令人著迷，他令人印象深刻的作品集已成為全球各種藝術家的靈感來源。他的一些作品已經被採用為極簡主義紋身，甚至是咖啡拉花藝術。他把自己的獨特風格描述為 「具象的極簡主義」（Figurative Minimalism）。

假如大家對Christophe Louis（Quibe）的作品感興趣，不妨到他的網頁、IG、Facebook了解更多。

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