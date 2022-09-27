上世紀標誌性鑽石椅面世70年仍大受歡迎　藝術家涉足家具設計範例

好的設計或藝術總是能夠經得起時間的洗煉，例如今回要介紹的這一張Diamond Chair，即使面世了70年在今天看來依然是一件震撼眼球的藝術品，而它是出自一位才華橫溢的設計師Harry Bertoia之手。



Harry Bertoia及Diamond Chair（圖片來源：Knoll）

Harry Bertoia除了是一位著名的家具設計師，亦是一位重要的藝術家，所以他的作品不單只着重於功能性與美學，亦會以藝術品的角度去思考作品的本質，一張椅子不只用於坐著休息，更可以欣賞細味，引發思考。Bertoia最初是一名繪畫學生，於1939年開設他的金屬工作室，並同時進行教授珠寶設計和金屬加工的工作。隨著戰爭的開展，金屬已經成為稀有且非常昂貴的物資，所以他不得不將工作室關上門，轉而專注於珠寶製作上，據說著名的設計師Ray Eames的結婚戒指亦是由他設計的。

Harry Bertoia的工作室（圖片來源：Knoll）

Harry Bertoia於Cranbrook任教（圖片來源：Knoll）

由於製作珠寶亦需要用到金屬，但當戰爭白熱化已經再無多餘的金屬流通到市面上，他索性當了一陣子的平面設計工作，後來於1943年與妻子結婚而搬到加利福尼亞繼而進入了著名的膠合板及木製品公司Evans Product Company為Charles及Ray Eames夫婦工作。此時他開始探索聲音雕塑藝術的可能性，後來成為了著名的聲音雕塑藝術家，著名的作品風格是自由懸掛起來的金屬會隨風發出聲音，藉此探索聲音與空間的關係。直到1950年，他終於落戶美國兩大著名家具企業之一的Knoll，並在此設計出他人生中最重要的作品。

在Knoll的日子，他設計了五件「Bertoia系列」作品，其中最著名的一件是鑽石椅（Diamond Chair）。憑藉他對藝術、雕塑、金屬的應用等等知識及獨有的目光，他往往能夠設計出好比藝術雕塑品一樣的家具，當中尤以Diamond Chair最受歡迎，在推出之初已經獲得極大的成功。Diamond Chair最初需要人手製作，因為根本找不到量產的合適方法，最可惜的是，焊接的鋼線格子的一些細節方式，原來已經被另一間家具巨頭Herman Miller為Eames的設計而授予專利，後來Bertoia及Knoll唯有重新設計，而這個方法一直沿用至今。

Diamond Chair及Bird Chair（圖片來源：Knoll）

Diamond Chair之所以深受歡迎，是因為於當時而言屬於非常美觀而且概念前衛的設計，據Bertoia自己的形容，這件藝術品的主要構成元素是空氣，能夠讓空間穿透它，就如雕塑一樣，與環境融為一體。後來根據Diamond Chair再延伸出高背椅「Bird」，看上去猶如展翅的鳥兒，非常人性化而具有想像力。這位才華橫溢的藝術家轉型為家具設計師，為本來冰冷的工業產品注入溫度。Knoll在紀錄中指出當初從未要求Bertoia設計家具，而是鼓勵他探索他喜歡的任何東西，當問到他是否發現了一些有趣的東西，正是後來聞名於世的設計。Knoll形容他的畫作比他的雕塑好，他的雕塑比他的家具好，而他設計的家具是一流的。