發掘香港救護歷史　初代救護主任需通過「非人」求職試？｜開卷樂

疫情來襲，大爆發時期救護人員首當其衝，每日工作近10多小時，部份救護車無法確保正常三人一隊行動，當時救護服務面臨「爆煲」，只能夠「頂硬上」穿梭城市運送病人。大眾對這群守護香港的救護員了解不深，相比起其他紀律部隊體系，救護得到的注意相對較少。適逢救護服務百週年，香港教育大學社會科學系助理教授何家騏與藍卓賢整理文獻，並訪問了不少身經百戰的救護員，務求將整個香港救護歷史和救護員的故事呈現於讀者眼前，令大家重新認識他們。

文：筆從心｜原題：《百年守護－生命之星香港救護發展史》─－值得尊重的紀律部隊



耆康會啟業護老院先後有多名長者確診，疑出現院舍爆發，下午有救護車到場將一名長者接走。（羅君豪攝）

救護服務循序漸進

救護車上的「生命之星」代表了提供緊急醫療救護服務，最早可追溯至1973年由美國國家公路交通安全管理局設計，標誌中間是希臘神話醫藥之神的法杖，權杖上的蛇代表恢復。書中重塑了救護在香港的開端，19世紀初期救護服務模糊，當時由香港志願軍的救護隊伍、差役及聖約翰救傷會兼任送院服務，且只限英籍人士。直至20世紀初香港爆發鼠疫，港英政府決定投放更多資源經營公共衞生設施，如1907年提供人力救護車服務，1919年消防提供機動救援服務涵蓋維多利亞城，及後漸推廣至整個香港，而當時救護車服務是要收費的。

二戰時期，救護員日益受到重視，香港救護服務亦有突破性發展。到5、60年代開始有更多的人手轉送傷者，70年代起重視院前護理，由救護員先行判斷傷者需要甚麼幫助。80年代時任署理救護監督麥桂培有感港島山路難行、交通擠塞，為了提升緊急醫療的效率，萌生了救護電單車的念頭，救護員陳南奇則成為了全港第一位救護電單車車手。直到90年代更引入輔助醫療的技術，急症室醫生在病人送抵醫院之前已得悉基本資訊，務求令病人在最短時間獲得合適的治療。救護車亦由昔日收費的服務，漸成為惠及普羅大眾的免費服務。

香港救護發展至今，並非一帆風順，歷史源由令救護隷屬於消防體系，可是消防與救護職能差異，以致受到不平等的薪酬待遇，60年代的消防處更以「棄嬰」形容當時的救護組，經過救護員會的團結爭取及請願，迫使政府及消防處方正視救護「平權」的問題。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



救人大事歷歷在目

除了救護歷史之外，書中的第二部份由多名現職及前職救護員分享，敘述了他們的親身經歷及鮮為人知的故事。初代的女救護主任曾敏霞回想1989年首次不分性別招募救護主任，當時求職考核以至訓練，男女相同。曾敏霞憶述當時為了測試求職者的膽量，她被要求前往一條真實的地道，水灌至胸口，在伸手不見五指的情況下尋找地下水道的出口，如果克服不了心理關口，便可敲打頭頂的渠蓋示意投降。這個考核環節的確令人詫異，後來亦被其他方式取代，但曾敏霞當年也捱過了考核及訓練，實不簡單。

2012年國慶日晚上發生的南丫海難事件，共造成39人死亡。（美聯社）

香港發生了不少人命關天的大事，救護員常是最早到場的先頭部隊。消防處救護員會理事陳德霑憶述2012年南丫海難時被派往救護，他形容現場就如災難電影般，同事照顧受驚的小朋友，自己亦在消防輪運送下，跳上另一艘水警輪救治傷者。陳德霑又講述2006年愛民邨敦民樓家庭倫常慘案，一名父親斬傷女兒，從高處一躍而下，妻子下巴亦被斬中已經掉落。陳德霑同一時間面對三名傷者需作出抉擇，決定先行救治女童和婦人，最後發現該名女兒身中多刀不治，這些情景歷歷在目。救護員不單面對的是體力勞動，也需要「心理建設」。

消防及救護員登上救援。(陳永武攝)

人道援助是一種普世價值，香港正正有一代接一代、守護百年的救護員，在緊急情況下施以援手，拯救了不少生命，就讓我們重新認識值得更多尊重的救護員。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）