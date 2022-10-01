最愛｜當受害人同時是加害人　道德困境有什麼出路？｜湯禎兆專欄

不過《最愛》的厲害之處，自然不僅在於具備東野氣息，其實它的核心主題，就是受害人與加害人的合體同一化，令到人生黑白難分的曖昧性大增，由是也教人難以抉擇。

文：湯禎兆｜原題：受害人與加害人的合體



由梨央的父親達雄（光石研）開始，已透過他口直陳，雖然自己必須保護子女而負起藏屍的責任，但也明白死者也有家人，自己顯然也是加害者之一；曾遭迷姦的橘栞（田中美奈實），無法透過法律去討回公道，於是唯有將自以為的正義，施加於另一受害人梨央身上；律師加瀨（井浦新）固然是保護真田家的關鍵人物，但無庸置疑地也成為殺人兇手；即若如死者父親渡邊昭（酒向芳），兒子失蹤被殺固然是受害者之一員，但對兒子犯下的罪行卻視若無睹，且完全沒有道歉及悔過之心，同樣成為加害者的一人。

以上種種，都是人生的灰色地帶。而製作方正好透過梨央及大輝（松下洸平）兩位主角，去帶出唯有盡量去正直做人，才可以擺脫人生黑白難分的陰霾——兩人原先分別因為弟弟隱暪事實，以及身為刑警及好友的矛盾身份而難以活得坦然，直至前者率然明白承擔集團過失責任，以及後者離開前線而與梨央重建情侶關係，人生才逐步露出轉機。

要走出陰霾，老調牙的上策，始終還是要直面迎接而非逃避遁隱。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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