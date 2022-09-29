查理斯三世不只是畫家亦是建築迷　90年代建立以人為本的實驗城市

【英女王/ 查理斯國王】英國新任國王查理斯三世有著眾多頭銜，早前曾介紹過他的水彩造詣非常高，此外他對環境可持續性、教育、藝術、文化以及建築亦有多個成就，對於建築以至是城市規劃的興趣之深，可以體現在英格蘭多塞特郡道徹斯特的一個實驗型城市龐德伯里（Poundbury）。



Poundbury（圖片來源：Getty Images）

於1989年著作《A Vision of Britain》之中，他指出英國建築史上有很多傳統和美學應該被傳承下來，於2014年的《The Architectural Review》雜誌上撰文，指出這些傳統和技術已經歷了數千年，只是在近百年來被視為過時。此外，他亦對於現時英國的建築有不少見解，曾形容採用粗獷主義的伯明翰中央圖書館像一個焚書的地方，他早在80年代已經多次公開評論現代主義建築，對於玻璃、混凝土作為主流不以為然。他亦多次以王室成員的身份干預一些建築項目，著名建築師Richard Rogers即使因為建築的成就而被前英女王伊莉莎白二世封為爵士，但查理斯一個電話已可以讓他的皇家歌劇院設計告吹。

伯明翰中央圖書館（圖片來源：Wiki）

對於龐德伯里這座實驗城市，人們亦抱有不同的看法。這個項目位於康沃爾公爵、即是他的長子威廉王子的領地上，然而項目準則根據查理斯三世來制定，他當時希望藉此城市去改變戰後城鎮建設的發展趨勢。城市的建築一如查理斯一貫的主張，具有本地化風格和新古典風格，建造工程始於1993年，當時因為混合了太多來自歐洲的不同風格，受到了很多批評，建築充斥門廊、壁柱、複折式屋頂和裝飾線條，營造出喧囂的歡樂景象。甚至在一些房子上可以見到一些被堵上的窗戶，原來是曾經廣泛存在於舊式英國建築中的時代特徵，當時人民為了避開「窗稅」而堵上的。查理斯曾在2014年表示，有太多人指責他想讓時光倒流回到某個黃金時代。

Poundbury（圖片來源：Getty Images）

龐德伯里表現出新城市主義設計，這是源於80年代美國主要針對郊區開發的學術運動和理論模型，設計提升傳統和古典建築的地位，顯出優雅、莊重的感覺。此外，項目亦希望將郊區打造成一個高密度的城市模式，但並沒有分區，因為旨在以人為中心而設計，並非汽車和車道，所以城市鼓勵步行、單車和採用公共交通工具，至於建材都需要用上高品質和耐用，同時避免不斷的建造工程。

Poundbury（圖片來源：Getty Images）

雖然外界對於龐德伯里的喜好不一，但該城市目標在2025年達到6,000名居民的規模，絕對不失為一個符合可持續發展和以人為本的城市，希望居民人人都能負擔得起自己的住屋，在這一點基本上是沒有異議且深受歡迎的。隨著查理斯的登基，接下來城市的發展將會交回他的長子威廉王子之手，到底他會繼續沿用父親的準則，還是會有其他革新的做法？